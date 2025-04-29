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ماذا قال مغردون عرب عن أول 100 يوم من ولاية ترامب؟

Republican presidential nominee former President Donald Trump signs autographs as Massad Boulos, watches as he visits The Great Commoner, Friday, Nov. 1, 2024, in Dearborn, Mich. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
100 يوم على عودة ترامب للبيت الأبيض (أسوشيتد برس)
29/4/2025

أكمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 100 يوم في البيت الأبيض منذ إعادة انتخابه وتوليه منصبه، وهي فترة حملت العديد من القرارات على الصعيدين الداخلي والخارجي، مما جعل ترامب في واجهة التفاعلات، خصوصا بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي الذي شاركوا بآرائهم مع مرور هذه المدة الأولى من حكمه.

وشهدت المنصات ردود فعل واسعة على أداء ترامب خلال 100 يوم خاصة انتقادات لسياساته وتأثيرها السلبي:

فقد عبر مغردون عن استيائهم قائلين إن ما بنته أميركا خلال 100 عام في مجالات البحث العلمي والتميز الجامعي، إلى جانب انفتاحها على الأجانب والمهاجرين، بات مهددا بالضياع خلال 100 يوم فقط من رئاسة ترامب.

وأشار البعض إلى التقلبات الحادة في الأسواق المالية، خصوصا بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها، وما ترتب عليها من تغييرات في البيئة الاقتصادية الكلية.

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ورأى هؤلاء أن السياسات الاقتصادية أدت إلى انخفاض كبير في معدلات النمو، في حين تماسك التضخم وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاتفاقيات التجارية.

أما على الصعيد السياسي والدبلوماسي، قال مغردون إن ترامب أثبت منذ اللحظة الأولى أن الغطرسة لا تبني دولا بل تهدمها.

100 يوم، أعادت الولايات المتحدة إلى عزلة خانقة وعداء متفجر مع الحلفاء والخصوم، بدءا من الحروب التجارية مع الصين والمكسيك إلى الانسحابات من المنظمات الدولية.

وعلى الصعيد الداخلي، أشار المنتقدون إلى تجاوز ترامب للدستور عبر إصدار أحكام تنفيذية وإعلان حالات الطوارئ، مما أدى إلى اهتزاز القضاء، وغضب الصحافة، وتراجع الثقة الشعبية، فضلا عن التدهور الاقتصادي المتسارع.

ولخص آخرون أداء ترامب خلال هذه الفترة بقولهم إنه قوّض الديمقراطية الأميركية، حيث هدم القيم المرتبطة بالحريات وحقوق الإنسان التي طالما مثلتها أميركا عالميا.

كما حول النظام السياسي إلى نظام سلطوي يعتمد على قرارات الرئيس، ويُفرغ الكونغرس من دوره الحقيقي، مما أظهر مؤسسات أميركا بصورة هزلية. رغم ذلك، أشار البعض إلى أن ترامب يواصل التمدد داخل المشهد السياسي الأميركي رغم فشله على كافة المستويات.

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على الجانب المقابل، رأى البعض أن ترامب رجل ذكي وقوي للغاية، تمكن خلال 100 يوم فقط من فرض موقف أميركا كدولة صعبة المراس أمام الخصوم والحلفاء على حد سواء.

وقال مؤيدوه إن الولايات المتحدة تمتلك وسائل ضغط متعددة وأوراقا رابحة، مما يجعل التعامل مع سياساته بحاجة إلى الحكمة والمرونة السياسية بدلا من التصادم.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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