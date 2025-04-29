دعت روسيا والصين كلا من الهند وباكستان إلى حل خلافاتهما سلميا، بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته بأن الهند وباكستان "ستجدان حلا بطريقة أو بأخرى" لهذه الأزمة.

وخلال الأيام الماضية، عبرت عدة دول عن استعدادها للتوسط بين البلدين، وذلك بعد اندلاع مواجهات عسكرية عقب هجوم شنه مسلحون في المنطقة الخاضعة لإدارة الهند بإقليم جامو وكشمير، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، ويجب تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، كما طالبت الهند الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.

الجزيرة نت حاولت رصد أبرز المواقف الدولية والعربية لمحاولة نزع فتيل التوتر بين البلدين.

الولايات المتحدة

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن ثقته في أن البلدين "سيجدان حلا بطريقة أو بأخرى"، مؤكدا أنه قريب جدا من كل من الهند وباكستان ورئيسيهما.

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وقال ترامب في تصريحات للحصفيين إن "البلدين يتنازعان على كشمير منذ فترة طويلة، وإن هذا الوضع ليس جديدا، وكالعادة سيجدان حلا بطريقة أو بأخرى".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن على اتصال بالهند وباكستان وتحثهما على العمل نحو ما وصفته بأنه "حل مسؤول".

الصين

قالت الخارجية الصينية إن "بكين باعتبارها جارة لكل من الهند وباكستان، فإنها تأمل أن يمارس الجانبان ضبط النفس، وأن يعالجا الخلافات بشكل سليم من خلال الحوار والتشاور، وأن يحافظا بشكل مشترك على السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضافت الخارجية الصينية في بيان أنها تدعم تحقيقات عادلة ونزيهة بخصوص حادث كشمير في أقرب وقت ممكن.

روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية إن "أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي، أكد لسفير باكستان لدى روسيا محمد خالد جمالي أن موسكو تحث على حل الخلافات بين الهند وباكستان بطرق سلمية".

وأضافت الخارجية الروسية في بيان أن موسكو تناشد كلا الطرفين لضبط النفس والحوار البناء بهدف حل الخلاف سلميا.

تركيا

نفت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الاثنين، صحة الادعاءات التي زعمت أن أنقرة أرسلت 6 طائرات محمّلة بالأسلحة إلى باكستان.

بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "بلاده تريد أن ينخفض التوتر المتصاعد بين باكستان والهند في أقرب وقت ممكن قبل أن يبلغ أبعادا أشد خطورة".

إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تغريدة على موقع إكس، إن بلاده مستعدة للتوسط في حل النزاع بين الهند وباكستان.

الأمم المتحدة

دعت الأمم المتحدة الهند وباكستان إلى حل سلمي وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية "نحض الحكومتين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان عدم تدهور الوضع".

قطر

عربيا، أعلنت قطر دعمها لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين باكستان والهند، وحل القضايا العالقة بين البلدين عبر الحوار والوسائل السلمية.

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وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، على دعم بلاده الكامل لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين باكستان والهند، وحل القضايا العالقة بين البلدين عبر الحوار والوسائل السلمية، وفق بيان للخارجية القطرية.

مصر

أفادت الخارجية المصرية في بيان بأن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الهندي سوبرامانيام جايشانكر، والباكستاني محمد إسحاق دار.

وأكد عبد العاطي وفق البيانين "أهمية التهدئة وخفض التصعيد وممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر بما يدعم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا".

السعودية

قال مسؤول سعودي كبير للفرنسية إن "المملكة العربية السعودية تجري اتصالاتها لضمان عدم تصاعد التوتر الحالي بين الهند وباكستان"، مؤكدا أن "كلا البلدين حليفان للمملكة، ولا نريد أن يخرج الوضع عن السيطرة بينهما".

وكانت وزارة الخارجية السعودية، ذكرت أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه، الباكستاني إسحاق دار، والهندي سوبرامانيام جايشانكار، بحث خلالهما الجهود المبذولة لتهدئة التوترات بين البلدين.