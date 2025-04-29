الشيباني يعقد اجتماعات بنيويورك ويلتقي ممثلي الجالية السورية اليهودية

عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لقاءات مع نيويورك شملت المندوب الدائم للصين في الأمم المتحدة تشانغ جيون والمندوبة البريطانية باربرا وودوارد، إضافة إلى ممثلي الجالية السورية اليهودية.

وقال الشيباني إن سوريا والصين ستعملان معا على بناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد في المستقبل القريب، وأكد "موقف سوريا الثابت في تعزيز العلاقات مع الصين، مشيرا إلى أن "سوريا ستكون شريكا وداعما للصين في مختلف القضايا الدولية".

ونقلت الخارجية السورية -في بيان- عن المندوب الصيني قوله إن الصين تواصل دعم وحدة سوريا واحترام سيادتها الوطنية، مضيفا أن بكين ستظل داعمة لجهود دمشق في الحفاظ على استقرار البلاد.

وأضاف البيان أن الطرفين أكدا "أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك لضمان أمن واستقرار المنطقة"، وأبديا "رغبتهما في تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والإقليمية مع ضمان احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وفي لقاء آخر مع المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة، دعا الشيباني إلى رفع العقوبات عن بلاده بشكل كامل وشامل، وشدد على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا.

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من جانبها أكدت المندوبة البريطانية دعم لندن لجهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وشددت على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الأطراف الدولية لدفع عملية رفع العقوبات بشكل تدريجي.

التقى وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني في مدينة نيويورك بوفد من الجالية السورية اليهودية، حيث جرى الحديث عن أهمية تعزيز جسور التواصل والتفاهم، وعرض القضايا التي تهم أبناء الجالية وروابطهم الثقافية والتاريخية بالوطن الأم، كما تم التأكيد على أهمية دورهم في عملية… pic.twitter.com/aU9smj4dVs — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) April 28, 2025

من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية السوري بوفد من الجالية السورية اليهودية.

وقالت الخارجية في بيان إنه جرى الحديث خلال اللقاء عن أهمية تعزيز جسور التواصل والتفاهم، وعرض القضايا التي تهم أبناء الجالية وروابطهم الثقافية والتاريخية بالوطن الأم، كما تم التأكيد على أهمية دورهم في عملية إعادة البناء في سوريا.

ويجري الشيباني زيارة إلى نيويورك شارك خلالها في جلسة لمجلس الأمن حول بلاده الجمعة الماضي، وعقد مجموعة من اللقاءات خلال الأيام الماضية مع مسؤولين أممين ودوليين، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

ورفع الشيباني علم بلاده الجديد أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في خطوة رمزية قالت دمشق إنها تهدف إلى تعزيز دور سوريا في المنظمات الدولية.