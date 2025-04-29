الرئيس السنغالي يجري مباحثات مع مسؤول قطري بارز

استقبل الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي اليوم الثلاثاء في دكار وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.

وناقش الرئيس السنغالي مع الوزير القطري علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وبالتزامن، التقى وزير الدولة القطري برئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، وناقش معه ملفات تتعلق بالتنمية والتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى آخر المستجدات في الشرق الأوسط، وكذا منطقة غرب أفريقيا.

و في أواخر فبراير/شباط الماضي، استقبل الرئيس السنغالي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وعددا من المسؤولين في دولة قطر.

وقالت الخارجية القطرية وقتها إن الوزير الخليفي بحث مع الرئيس السنغالي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما دعم مساعي الاستقرار والأمن والتنمية في القارة الأفريقية.

وشهدت العلاقات الثنائية بين قطر والسنغال تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، إذ تم التوقيع بينهما على عدد من الاتفاقيات تشمل التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي والفني، وتشجيع التبادلات الاستثمارية.