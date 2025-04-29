البرهان: ماضون في المعركة والجيش سينتصر في النهاية

تعهد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان -اليوم الثلاثاء- بالمضي في المعركة والانتصار على قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أبريل/نيسان 2023.

ولفت البرهان إلى أن الجيش يوجه سلاحه فقط لقوات الدعم السريع ولا يحارب قبيلة أو أي كيان آخر.

وأضاف البرهان أن هزيمة التمرد والمتعاونين معه هي التي توجه خطى الحكومة، وليس أي شخص آخر.

وجاءت تصريحات البرهان في أثناء كلمة له في مؤتمر الخدمة المدنية بمدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة للسودان.

وقال في كلمته إن "هذه الحرب والتجارب علمتنا أن الإضرابات والمظاهرات وترك العمل والعصيان المدني كلامٌ كله يتعارض مع قوانين الخدمة المدنية".

وتعهد بعدم منع الناس من حق التعبير، ولكنه شدد على أن مثل هذه النشاطات ينبغي أن تتم وفق القانون.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، وتسارعت انتصارات الأخير في الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.

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وفي الولايات الـ17 الأخرى، لم تعد قوات الدعم السريع تسيطر إلا على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور (غرب).