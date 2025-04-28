فريق من الوكالة الذرية بطهران وشمخاني يرد على تهديدات نتنياهو

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن فريقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى البلاد لإجراء محادثات مع خبراء نوويين، في حين ردت طهران على تهديدات إسرائيلية بتدمير قدراتها النووية بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن فريقا فنيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى البلاد لإجراء محادثات مع خبراء نوويين، في متابعة لزيارة المدير العام للوكالة الشهر الماضي.

وعقدت إيران والولايات المتحدة مطلع الأسبوع جولة ثالثة من المحادثات النووية في سلطنة عمان تضمنت مفاوضات على المستوى الفني.

وفي أعقاب اختتام هذه المحادثات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ينضمون إلى الجولة المقبلة المتوقع عقدها يوم السبت.

وقال مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته لطهران في 17 أبريل/ نيسان الجاري إن وكالته يمكن أن تساعد في تحقيق نتيجة إيجابية في المفاوضات.

تهديدات نتنياهو

بالتزامن مع ذلك، ردّ علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير القدرات النووية الإيرانية بشكل كامل، مؤكدا أن هذا العمل ستكون له تداعيات على إسرائيل لن تتمكن من تصورها.

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وتساءل شمخاني عما إذا كانت هذه التهديدات ناتجة عن قرار مستقل من إسرائيل، أم أنها منسقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار المفاوضات مع إيران.

وانسحب ترامب في 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية كبرى، مما دفع إيران لاحقا إلى تجاوز حدود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق والتضييق على إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أصدرت الوكالة تقريرا أعربت فيه عن "القلق البالغ" بشأن تخصيب طهران لليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع الأسلحة النووية، في حين تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.