مجزرة الصالحة صدمة سودانية جديدة واتهامات للدعم السريع بارتكابها

تصدر وسم "مجزرة_الصالحة" منصات التواصل الاجتماعي السودانية، بعد انتشار مقاطع فيديو تُظهر ما قيل إنها جرائم ارتكبها مقاتلون ينتمون إلى قوات الدعم السريع بحق مدنيين من أهالي منطقة الصالحة، جنوبي مدينة أم درمان.

فقد أظهرت مقاطع الفيديو اعتقال مجموعة من المدنيين في منطقة الصالحة من قبل عناصر مسلحة، بزعم أنهم يتعاونون مع الجيش ويرسلون إحداثيات له.

وأوضحت المقاطع مشاهد مروعة، حيث أُعدم عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم، بينما أُجبر آخرون على السير عُراة ومعصوبي الأعين في طوابير، حيث جرى استعراضهم في شوارع الصالحة بهدف إرهاب السكان.

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قامت مليشيا الجنجويد نهار اليوم الأحد بتصفية مواطنين عزل إقتادتهم من منازلهم بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان، بحسب شبكة أطباء السودان بلغ عدد المواطنين المغدور بهم 31 مواطن من بينهم أطفال.

تواصل المليشيا إستهدافها الممنهج ضد المدنيين دون أي جرم إغترفوه. pic.twitter.com/YnL7CwoUCj — أخبار شرق كردفان (@EastKordofan) April 27, 2025

كما أظهرت مشاهد أخرى قيام المسلحين بحرق بعض الجثث، وهي صور تمتنع الجزيرة نت عن نشرها نظرا لبشاعتها الشديدة.

وأشارت شبكة أطباء السودان إلى أن قوات الدعم السريع قتلت 31 شخصا، بينهم أطفال، في منطقة الصالحة جنوبي أم درمان، ووصفت الحادثة بأنها واحدة من أبشع المجازر التي شهدتها البلاد مؤخرا.

شبكة أطباء السودان: الدعم السريع ينفذ مجزرة بمدينة "الصالحة" بأمدرمان ويصفي 31 شخصا بينهم أطفال قصر. ارتكبت قوى من الدعم السريع مجزرة جماعية بتنفيذها عملية تصفية ميدانية لعدد 31 شخصا من أبناء منطقة صالحة بينهم أطفال قصر في أكبر جريمة قتل جماعي موثقة تشهدها منطقة صالحة بتهمة… pic.twitter.com/9A8z5zQKVi — Sudan Doctors Network – شبكة أطباء السودان (@SDN154) April 27, 2025

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ولاقى التسجيل المصور، الذي يوثق الجريمة، صدمة عميقة في الأوساط السودانية. وعلّق مغردون ومستخدمو وسائل التواصل على المشهد المروع، معتبرين أن هذه الجرائم تجسد الانحدار البشري الخطير الذي تعيشه البلاد مع استمرار الحرب.

مقاطع الفيديو حول المجزرة التي ارتكبتها المليشيا الإجرامية بالصالحة مؤلمة وصادمة.

جريمة إبادة جماعية ضد مواطنين عزل.

ينبغي على الجهات العملية ملاحقة هؤلاء القتلة!#جنجويد_قحاطة #قحاطة_ياكوم_الرماد pic.twitter.com/QpJgQVFlkI — ماهر احمد المبارك (@mahir0912411) April 27, 2025

وكتب أحد المغردين: "التسجيل الذي يظهر عناصر من قوات الدعم السريع وهم ينفذون تصفيات بدم بارد بحق أشخاص عزل، ويقفزون فوق جثثهم، يجسد الانحدار البشع الذي تجر إليه بلادنا يوما بعد يوم".

وأشار آخرون إلى أن هذه الجرائم لا ينبغي لها أن تصبح مشهدا عاديا نعتاد وجوده. يجب محاسبة مرتكبيها دون تهاون.

واعترف مصطفى محمد إبراهيم مستشار قائد قوات الدعم السريع على الهواء بالعملية التي وصفها بالنوعية.

اعتراف على الهواء مباشرة من مستشار مليشيا #الدعم_السريع الإرهابية :

الجنجويدي مصطفى محمد ابراهيم يعترف على الهواء مباشرة بتصفية المواطنيين في منطقة الصالحة في أمدرمان صباح اليوم وأوضح أنهم لا يريدون اي عبء إداري بمعنى( سنقتل الجميع اسرى او مدنيين مختطفين لدينا ) وأوضح انهم بصدد… pic.twitter.com/MMRZuVwUwe — Mahmoud Hassan (@AL_70o0T_) April 27, 2025

وتعيش منطقة الصالحة أوضاعا إنسانية مأساوية، حيث فرضت مليشيا قوات الدعم السريع حصارا خانقا على السكان الذين أصبحوا محرومين من أبسط مقومات الحياة. وأفادت مصادر محلية بأن مليشيات الدعم السريع حولت الأحياء السكنية إلى مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة، واستخدمت المدنيين دروعا بشرية، وأضاف السكان أن عدد المعتقلين بلغ 154 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وسط تفاقم الجرائم الممنهجة من قتل، ونهب، وابتزاز.

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وأصدرت قوات الدعم السريع بيانا تنفي فيه أي صلة لها بالعناصر التي ظهرت في مقاطع الفيديو.

ودعا بعض المغردين لجان المقاومة في المنطقة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة.

وعبروا عن خوفهم من أن تصبح مثل هذه المشاهد جزءا من الحياة اليومية، في ظل الصمت الرسمي والتخاذل الدولي.