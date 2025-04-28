42 شهيدا في مجازر بغزة وخان يونس

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مجازر جديدة بحق المدنيين تركزت في مدينة غزة وشمالي القطاع، وشملت أيضا خان يونس جنوبا.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 42 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع -منذ فجر اليوم- معظمهم في مدينة غزة والشمال.

وقد استهدفت أعنف الغارات أحياء في مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من مفترق الغفري في شارع الجلاء بمدينة غزة pic.twitter.com/EcasnRskck — فلسطين بوست (@PalpostN) April 28, 2025

وقالت مصادر فلسطينية إن 11 شخصا -بينهم 4 أطفال- استشهدوا إثر استهداف طائرات الاحتلال مجموعتين من المواطنين قرب مفترق الغفري ودوار أبو مازن بمدينة غزة.

وكان 10 مواطنين استشهدوا في قصف استهدف منزلا بحي الكرامة شمالي مدينة غزة.

وفي بيت لاهيا، أدت غارة إسرائيلية على منزل إلى استشهاد 8 مواطنين وجرح عدد آخر بينهم أطفال، وفقا لمصادر فلسطينية.

وقد كثفت قوات الاحتلال الغارات على غزة بينما تواصل توغلها في المناطق الشرقية للمدينة، بما فيها حيا الشجاعية والتفاح.

كما تنفذ تلك القوات توغلات في محيط بيت لاهيا وبيت حانون شمالا، وعملت خلال في الآونة الأخير على تهجير آلاف السكان منهما.

خلّف القصف 8 شهداء وعدداً من الجرحى.. مشاهد لآثار الدمار بمنزل عائلة "الأغا"، جرّاء قصف الاحتلال قرب مدرسة الأقصى بمنطقة السطر الغربي في خانيونس. pic.twitter.com/DbMxJ7TiCH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 28, 2025

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الجنوب والوسط

وفي خان يونس جنوبي القطاع، استهدفت غارة إسرائيلية منزلا قرب مدرسة الأقصى في منطقة السطر الغربي مما أسفر عن استشهاد 8 أشخاص، وفقا لمصادر فلسطينية.

كما أصيب 4 مواطنين في قصف إسرائيلي على دراجة هوائية في بلدة عَبَسان الكبيرة شرق خان يونس.

ووسط قطاع غزة، قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة أبو العجين شرق دير البلح، كما تعرض مناطق شمال مخيم النصيرات لقصف مماثل.

وفي وقت سابق، شيع فلسطينيون 7 شهداء قضوا في غارة إسرائيلية على مقهى بمخيم البريج.

وقد جرت مراسم التشييع قرب مستشفى شهداء الأقصى الذي نقلت إليه جثامين الشهداء.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 153 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن الحصيلة -منذ استئناف الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي- ارتفعت إلى 2222 شهيدا و5751 مصابا.