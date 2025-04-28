انقطاع كبير للكهرباء في البرتغال وإسبانيا وقسم من فرنسا

أعلنت شركة الكهرباء البرتغالية عن انقطاع "كبير" للتيار في شبه جزيرة أيبيريا ظهر اليوم الاثنين طال أيضا إسبانيا وقسما من فرنسا.

وأكدت "تفعيل جميع الخطط لاستعادة إمدادات الطاقة على مراحل، بالتنسيق مع منتجي ومشغلي الطاقة الأوروبيين"، مضيفة أنه "يجري تحليل الأسباب المحتملة لهذا الحادث".

في الأثناء، أعلنت شركة توزيع الطاقة الإسبانية أن استعادة الكهرباء في مناطق واسعة من البلاد بعد انقطاع التيار بشكل واسع النطاق يمكن أن يستغرق ما بين ست إلى عشر ساعات.

وقال مراسل الجزيرة إن رئيس الحكومة الإسبانية دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن القومي في قصر الرئاسة لبحث هذه الأزمة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية على اتصال بالسلطات الوطنية في إسبانيا والبرتغال لفهم سبب انقطاع الكهرباء.