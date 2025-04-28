فيرجن أتلانتيك البريطانية تغلق خطها الجوي إلى تل أبيب

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن شركة فيرجن أتلانتيك البريطانية لن تعود للعمل في إسرائيل وأغلقت خطها الجوي إلى تل أبيب.

بدورها، نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن بيان للشركة إعلانها وقف رحلاتها المباشرة بين مطار هيثرو في لندن ومطار بن غوريون في إسرائيل، مشيرة إلى أن القرار اتُخذ "بعد دراسة متأنية".

وسبق أن صرحت "فيرجن أتلانتيك" في أواخر العام الماضي أنها ستوقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد أن كانت قد خططت لتعليق الرحلات حتى نهاية مارس/آذار من العام المقبل، مؤكدة أنها ستتيح للعملاء استرداد أموالهم كاملة.

وجاء ذلك حينها في ظل موجة تمديد شركات أوروبية عدة تعليق رحلاتها إلى إسرائيل نتيجة تدهور الوضع الأمني في المنطقة لا سيما الهجمات الصاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل.

وكان من بين تلك الشركات مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، و"إيبيريا إكسبرس" الإسبانية والخطوط الفرنسية، إلى جانب أميركان إيرلاينز، التي قررت إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى سبتمبر/أيلول 2025.

ونتيجة لذلك، قالت تقارير إسرائيلية إن قطاع الطيران الإسرائيلي تلقى ضربة اقتصادية، مشيرة إلى أن حوالي 20 شركة طيران أجنبية فقط لا تزال تعمل على خطوط الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها، وهو انخفاض حاد مقارنة بـ150 شركة طيران كانت نشطة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول.

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كما قال تقريرسابق لوكالة بلومبيرغ إن إسرائيل تواجه عزلة تجارية مع استمرار تعليق شركات الطيران العالمية رحلاتها، مع توقف الرحلات المباشرة منذ شهور بين تل أبيب وعشرات المدن العالمية الكبرى.

وأشارت بلومبيرغ إلى أنه من بين 20 شركة طيران كانت تسيطر على سوق الطيران الإسرائيلية قبل الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، توقف الطيران لمعظم الشركات الأجنبية ولم يتبق إلا بعض الشركات الإسرائيلية.