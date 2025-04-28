ترامب: أنصاري يطالبونني بانتظام بالترشح لولاية رئاسية ثالثة

من جديد عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحديث عن فكرة الترشح لولاية رئاسية ثالثة، الأمر الذي يُعَد من المحاذير السياسية في الولايات المتحدة.

وفي تصريحات حديثة لمجلة ذا أتلانتك، قال الرئيس الأميركي إن أنصاره يطالبونه بالترشح لولاية جديدة.

وكان الاكتفاء بفترتين رئاسيتين مجرد تقليد سياسي أرساه جورج واشنطن والتزم به جميع الرؤساء، حتى كسره فرانكلين روزفلت، الذي فاز بالرئاسة 4 مرات بين 1932 و1944.

وفي عام 1947، تم إقرار التعديل رقم 22 للدستور الأميركي، والذي نص على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين"، مما يجعل أي محاولة لتعديل هذه القاعدة تحديا هائلا يتطلب موافقة الكونغرس ثم تصديق 3 أرباع الولايات.

ولكن ترامب قال في وقت سابق لشبكة "إن بي سي" إنه يرى طرقا قد تسمح له بالترشح مرة أخرى، دون أن يوضّح ما هذه الطرق.

وفي حديثه الأخير لمجلة ذا أتلانتك، قال تراب "المؤيدون يطالبونني بانتظام بالترشح لولاية ثالثة".

ومع أنه نفى سعيه للترشح لولاية ثالثة، فإنه لم يستبعد الخطوة من منطلق كونها ممنوعة دستوريا.

ونفى الرئيس الأميركي أن يكون كلف وزارة العدل بالنظر في قانونية ترشحه مرة أخرى في عام 2028.

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موقف الخبراء

ويُجمع خبراء القانون الدستوري في الولايات المتحدة على أن الدستور يفرض قيودا صارمة تمنع أي رئيس من تولي المنصب أكثر من فترتين.

واستنادا لآراء الخبراء، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أنه "رغم طموح ترامب وتلميحاته المتكررة، فإنه يبدو أن فرص خدمته لفترة ثالثة تبقى مجرد تكهنات سياسية أكثر منها احتمالا واقعيا، في ظل القيود الدستورية الراسخة التي تهدف إلى منع احتكار السلطة، وضمان تداولها داخل النظام الأميركي".

في سياق متصل، هاجم ترامب خصومه الديمقراطيين قائلا "إنهم فقدوا ثقتهم ولا يعرفون ما يفعلونه وليس لديهم قائد".

ودأب ترامب على مهاجمة سلفه الديمقراطي جو بايدن ووصمه بالفساد والضعف.

في شأن آخر، كشف ترامب لمجلة ذا أتلانتك أنه نصح موظفيه بعدم استخدام تطبيق سيغنال بعد أزمة التسريبات، حول خطط ضرب جماعة الحوثي.