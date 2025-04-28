بعد مطالبة ترامب بعبور مجاني.. كم سفينة أميركية تعبر بنما والسويس؟

كشفت بيانات ملاحية من موقع "مارين ترافيك" المتخصص في رصد حركة السفن عن عبور 892 سفينة تحمل العلم الأميركي خلال عام 2024 قناتي بنما والسويس، في حين طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمرور مجانا.

ووفق البيانات، فإن 810 سفن عبرت قناة بنما، مقابل 82 سفينة ميناء السويس، وشملت الحمولة 122 سفينة بضائع، و171 سفينة ناقلة لمواد نفطية، و209 قاطرات وسفن خاصة (منها سفن حربية)، و334 سفينة خاصة، بالإضافة إلى 56 سفينة مصنفة تحت فئات أخرى.

وكان ترامب قال أمس إنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما من دون دفع أي رسوم.

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر فورا"، معتبرا أن قناتي بنما والسويس ما كان لهما أن توجدا لولا الولايات المتحدة، على حد تعبيره.

وبحسب التعريفة الجمركية لميناء بنما، تبلغ سعر الحاويات التي تقل حمولتها عن 10 آلاف وحدة تي إي يو (وحدة مكافئة لـ20 قدما ) ألف دولار لكل عبور، أما السفن العملاقة بحمولة تفوق 10 آلاف وحدة تي إي يو، فتدفع رسوما تصل إلى 300 ألف دولار لكل عبور، أما ناقلات الغاز والمواد الكيميائية الكبيرة فتدفع رسوم تصل إلى 100 ألف دولار لكل عبور.

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وتزيد التعريفة الجمركية لقناة السويس على قناة بنما بالنسبة لعبور السفن العملاقة، لذا تُعد أغلى بالنسبة لناقلات الغاز والنفط، وتدفع ناقلات النفط الخام المحملة 11.04 دولارا عن كل طن لأول 5 آلاف طن من الحمولة، بينما تدفع 6.64 دولارات للطن عن الحمولة الإضافية حتى 10 آلاف طن، ويتناقص السعر تدريجيا مع زيادة الحمولة، ليصل إلى 3.34 دولارات لكل طن يزيد على 50 ألف طن. أما السفن الفارغة فتدفع مبالغ أقل، تبدأ من 9.4 دولارات لكل طن لأول 5 آلاف طن، بحسب الزيادة التي أقرتها الهيئة منذ يناير/كانون الثاني 2024.

ومنذ مطلع العام الحالي 2025، عبرت 406 سفن ترفع العلم الأميركي قناتي بنما والسويس خلال الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني حتى 27 أبريل/نيسان، بواقع 372 سفينة عبرت قناة بنما، و34 سفينة عبرت قناة السويس.

وتأثرت حركة عبور السفن الأميركية من قناة السويس بسبب تهديدات الحوثيين، في ظل الغارات الجوية التي تشنها قوات القيادة المركزية الأميركية على مواقع حوثية، باستخدام حاملات طائرات.

وبحسب تحليل البيانات، عبرت 176 سفينة تحمل العلم الأميركي قناة السويس خلال الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني و27 أبريل/نيسان عام 2023، بينما عبرت 37 سفينة فقط خلال الفترة نفسها عام 2024، واستمر العدد بالتناقص ليصل إلى 34 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الحالي 2025، في إشارة واضحة إلى تأثر حركة الملاحة البحرية أمام السفن الأميركية، خاصة تلك المرتبطة بإسرائيل.