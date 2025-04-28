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الحوثيون يتهمون أميركا بارتكاب مجزرتين ويستهدفون الحاملة ترومان

الحوثيون أكدوا أن قصف مركز إيواء المهاجرين في صعدة أسفر عن مقتل العشرات (الفرنسية)
28/4/2025-|آخر تحديث: 28/4/202508:24 م (توقيت مكة)

اتهم الحوثيون الولايات المتحدة بارتكاب مجزرتين أسفرتا عن عشرات القتلى في صعدة وصنعاء، وأكدوا أنهم ردوا عليهما باستهداف حاملة طائرات وسفن أميركية.

وفي بيان مصور بثته قناة المسيرة الفضائية، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن المجزرتين اللتين ارتكبهما "العدو الأميركي" في الساعات الماضية أسفرتا عن عشرات الشهداء والجرحى.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت إن طائرات أميركية قصفت فجر اليوم مركزا لإيواء مهاجرين أفارقة غير نظاميين في صعدة (شمالي اليمن).

وقالت وزارة الصحة في الحكومة التي يديرها الحوثيون بصنعاء إن القصف أسفر عن مقتل 60 مهاجرا أفريقيا، وإصابة 65 آخرين في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق اليوم، قال الدفاع المدني إن الغارة أسفرت عن 68 قتيلا و47 مصابا.

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كما قالت وسائل إعلام للحوثيين إن طائرات أميركية نفذت غارات على حي ثقبان في مديرية بني الحارث شمال صنعاء، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم أطفال وإصابة آخرين.

وندد الحوثيون بالقصف الأميركي ووصفوه بالمتعمد، واتهم المكتب السياسي للجماعة الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن.

وفي ردود الفعل، أبدت الأمم المتحدة اليوم قلقها الشديد إزاء تقارير عن ضربات جوية استهدفت مركز احتجاز مهاجرين في اليمن، كما عبّرت المنظمة الدولية للهجرة عن حزنها العميق من الأنباء التي تفيد بوقوع خسائر فادحة في الأرواح بصعدة، ودعت أطراف النزاع لإعطاء الأولوية لحماية المدنيين وضمان احترام القوانين الدولية.

ومنذ منتصف مارس/آذار، تشن الولايات المتحدة هجمات واسعة على اليمن بحجة إنهاء تهديد الحوثيين للملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة.

رد عسكري

وفي البيان الذي بثته قناة المسيرة الفضائية، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قواتهم ردت على ما وصفها بـ"مجازر العدوان الأميركي" باستهداف حاملة الطائرات ترومان وقطعها الحربية في البحر الأحمر.

وأضاف سريع أن القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيّر اشتبكوا مع حاملة الطائرات ترومان، مشيرا إلى أن العملية نُفذت بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مسيرة طوال الساعات الماضية.

وتابع أنهم أجبروا حاملة الطائرات ترومان على التراجع والاتجاه إلى أقصى شمالي البحر الأحمر، مؤكدا أنهم مستمرون في استهداف ومطاردة الحاملة والسفن الحربية الأخرى المعادية في البحر الأحمر وبحر العرب حتى وقف العدوان على اليمن، وفق تعبيره.

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وفي البيان نفسه، أعلن سريع عن قصف هدف إسرائيلي في عسقلان بطائرة مسيرة من نوع يافا.

وأوضح المتحدث العسكري أن القصف على عسقلان يأتي في إطار إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته.

كما قال سريع إن قوات الحوثيين ستستمر في منع الملاحة الإسرائيلية وفي مواجهة القوات الأميركية بالمنطقة.

ومنذ بدء الضربات الأميركية في مارس/آذار الماضي، أعلن الحوثيون مرارا استهداف حاملتي الطائرات الأميركيتين ترومان وفينسون، بيد أن مسؤولين أميركيين قالوا إن أيا من السفن الأميركية في البحر الأحمر لم تُصب.

المصدر : الجزيرة

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