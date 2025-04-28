الحوثيون يتهمون أميركا بارتكاب مجزرتين ويستهدفون الحاملة ترومان

اتهم الحوثيون الولايات المتحدة بارتكاب مجزرتين أسفرتا عن عشرات القتلى في صعدة وصنعاء، وأكدوا أنهم ردوا عليهما باستهداف حاملة طائرات وسفن أميركية.

وفي بيان مصور بثته قناة المسيرة الفضائية، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن المجزرتين اللتين ارتكبهما "العدو الأميركي" في الساعات الماضية أسفرتا عن عشرات الشهداء والجرحى.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت إن طائرات أميركية قصفت فجر اليوم مركزا لإيواء مهاجرين أفارقة غير نظاميين في صعدة (شمالي اليمن).

🟦 رئيس الوفد المفاوض محمد عبدالسلام:

🔹جريمة وحشية أقدمت عليها الإدارة الأمريكية فجر اليوم بحق مهاجرين أفارقة بقصف مركز إيواء لهم في صعدة

🔹الوحشية التي عليها الإدارة الأمريكية لن تغطي على الإخفاق العسكري الذي تعاني منه في عدوانها على اليمن

🔹تمادي الإدارة الأمريكية في العدوان… pic.twitter.com/WYYgLhcCgg — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 28, 2025

وقالت وزارة الصحة في الحكومة التي يديرها الحوثيون بصنعاء إن القصف أسفر عن مقتل 60 مهاجرا أفريقيا، وإصابة 65 آخرين في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق اليوم، قال الدفاع المدني إن الغارة أسفرت عن 68 قتيلا و47 مصابا.

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كما قالت وسائل إعلام للحوثيين إن طائرات أميركية نفذت غارات على حي ثقبان في مديرية بني الحارث شمال صنعاء، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم أطفال وإصابة آخرين.

وندد الحوثيون بالقصف الأميركي ووصفوه بالمتعمد، واتهم المكتب السياسي للجماعة الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن.

وفي ردود الفعل، أبدت الأمم المتحدة اليوم قلقها الشديد إزاء تقارير عن ضربات جوية استهدفت مركز احتجاز مهاجرين في اليمن، كما عبّرت المنظمة الدولية للهجرة عن حزنها العميق من الأنباء التي تفيد بوقوع خسائر فادحة في الأرواح بصعدة، ودعت أطراف النزاع لإعطاء الأولوية لحماية المدنيين وضمان احترام القوانين الدولية.

ومنذ منتصف مارس/آذار، تشن الولايات المتحدة هجمات واسعة على اليمن بحجة إنهاء تهديد الحوثيين للملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة.

🟥 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها طوال الساعات الماضية في إطار الرد على مجازر العدو الأمريكي، وعملية استهداف هدف حيوي للعدو الإسرائيلي بمنطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا 30-10-1446هـ… pic.twitter.com/VeVUdYg40Z — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 28, 2025

رد عسكري

وفي البيان الذي بثته قناة المسيرة الفضائية، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قواتهم ردت على ما وصفها بـ"مجازر العدوان الأميركي" باستهداف حاملة الطائرات ترومان وقطعها الحربية في البحر الأحمر.

وأضاف سريع أن القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيّر اشتبكوا مع حاملة الطائرات ترومان، مشيرا إلى أن العملية نُفذت بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مسيرة طوال الساعات الماضية.

وتابع أنهم أجبروا حاملة الطائرات ترومان على التراجع والاتجاه إلى أقصى شمالي البحر الأحمر، مؤكدا أنهم مستمرون في استهداف ومطاردة الحاملة والسفن الحربية الأخرى المعادية في البحر الأحمر وبحر العرب حتى وقف العدوان على اليمن، وفق تعبيره.

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وفي البيان نفسه، أعلن سريع عن قصف هدف إسرائيلي في عسقلان بطائرة مسيرة من نوع يافا.

وأوضح المتحدث العسكري أن القصف على عسقلان يأتي في إطار إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته.

كما قال سريع إن قوات الحوثيين ستستمر في منع الملاحة الإسرائيلية وفي مواجهة القوات الأميركية بالمنطقة.

ومنذ بدء الضربات الأميركية في مارس/آذار الماضي، أعلن الحوثيون مرارا استهداف حاملتي الطائرات الأميركيتين ترومان وفينسون، بيد أن مسؤولين أميركيين قالوا إن أيا من السفن الأميركية في البحر الأحمر لم تُصب.