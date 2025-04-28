الأزهر يدين قتل مصلٍ في مسجد بفرنسا ويحذّر من تصاعد "الإرهاب الأبيض"

أدان الأزهر الشريف قتل مصلٍ مسلم في هجوم إرهابي على مسجد جنوبي فرنسا، محذرا من تصاعد أنشطة جماعات "الإرهاب الأبيض" في أوروبا والولايات المتحدة.

والشاب البالغ من العمر 24 عاما ويدعى "أبو بكر" قُتل صباح يوم الجمعة الماضي داخل مسجد خديجة في بلدة "لا غراند كومب" قرب مدينة أليس جنوب شرقي فرنسا بعد تعرضه للطعن مرات عدة أثناء السجود.

وقال الأزهر في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس" إنه "يدين الحادث الإرهابي الذي استهدف مصليا مسلما داخل مسجد في بلدية "لا غراند كومب" بعد أن وجّه إليه أحد الإرهابيين المناهضين للإسلام عشرات الطعنات بالسكين حتى فاضت روحه".

وحذر البيان من تصاعد "أنشطة جماعات الإرهاب الأبيض في أوروبا والولايات المتحدة"، ونبه إلى أن "هذه الجماعات تتخفى وراء شعارات وهمية خبيثة كالعرق الأبيض والقومية البيضاء، لتبرير ممارسة جرائمها البشعة ضد المسلمين".

وشدد الأزهر الشريف على ضرورة اعتماد إستراتيجية أمنية عالمية للتعامل مع هذا التوجه الإرهابي، ووقف تهديداته وجرائمه التي تعرّض أرواح المسلمين للخطر والموت والهلاك.

كما تقدم الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الضحية، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أسرته وأصدقاءه الصبر والسلوان.

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وفي غضون ذلك، تظاهر الآلاف في ضواحي مدينة "لا غارد" في الجنوب الفرنسي تنديدا بمقتل الشاب، في حين استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على منصة "إكس" الحادثة، مشددا على أن حرية العبادة غير قابلة للانتهاك، وتعهد بألا يكون للعنصرية والكراهية القائمة على الدين مكان في فرنسا.

ووقعت الجريمة صباح يوم الجمعة الماضي في مسجد خديجة، وأعلنت النيابة أن الضحية كان يحرص أسبوعيا على تنظيف المسجد تطوعا قبل صلاة الجمعة.

وأظهرت كاميرات المراقبة أن الجاني نفذ الهجوم أثناء أداء الضحية الصلاة، ورغم التعرف على هوية الجاني فإنه لم يُلقَ القبض عليه بعد، وتواصل السلطات عمليات البحث عنه.