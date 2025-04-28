إيران تحبط هجوما إلكترونيا وتواصل محاولاتها لإطفاء حريق ميناء رجائي

أفادت شركة البنية التحتية للاتصالات الإيرانية اليوم الاثنين بإحباط إيران هجوما إلكترونيا واسعا أمس الأحد، وفق ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء.

ونقلت الوكالة عن رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات بهزاد أكبري إحباط واحد من أكثر الهجمات الإلكترونية اتساعا وتعقيدا ضد البنية التحتية بالبلاد، مؤكدا "تم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة".

إخماد حرائق

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن رجال الإطفاء أخمدوا حريقاً ضخماً اندلع في الطريق السريع جنوب العاصمة طهران مساء أمس.

وأوضحت الوكالة أن سبب الحادث هو احتراق أحد المستودعات ومكان لتفريغ البضائع قرب محطة للحافلات جنوب طهران.

ويترافق ذلك مع جهود إطفاء حرائق انفجار ميناء رجائي في بندر عباس الذي وقع السبت مخلفا العشرات بين قتلى ومصابين.

وأفاد وزير الداخلية الإيراني بإخماد 80% من حريق ميناء رجائي، مشيرا إلى أن عمليات الإطفاء وصلت إلى مراحلها النهائية.

وقد طالب المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت سابق المسؤولين بأن يحققوا بشكل كامل في الحادث ويكشفوا عن أي إهمال أو تعمد.

ويعد ميناء رجائي، قرب مدينة بندر عباس الساحلية، أكبر ميناء تجاري في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، وفق البيانات الرسمية.

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وسبق أن تعرضت أجهزة الحاسوب في الميناء نفسه لهجوم إلكتروني عام 2020 تسبب في اضطرابات كبيرة في المسارات المائية والطرق المؤدية إلى المنشأة، في حين ذكرت صحيفة واشنطن بوست حينها أن إسرائيل تقف على ما يبدو وراء هجوم 2020 ردا على هجوم إلكتروني إيراني سابق.