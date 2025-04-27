40 شهيدا بغزة وتحذيرات من وضع إنساني كارثي

أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 12 فلسطينيا إثر قصف جوي إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مساء أمس السبت.

كما أشار المراسل إلى إصابة آخرين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع.

وكانت مصادر طبية قد أفادت للجزيرة بأن 40 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر أمس السبت، منهم 13 في مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد ضحايا غارة إسرائيلية على منزل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة إلى أكثر من 40 بين شهيد ومفقود.

وأضاف المراسل أن 3 فلسطينيين استشهدوا في قصف طائرات مسيرة مجموعة من المواطنين في منطقة الزوايدة شمال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

إنسانيا، وبعد يوم من إعلان برنامج الغذاء العالمي أنه استنفد إمدادات الغذاء لديه في القطاع قال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأمم المتحدة جوناثان ويتال إن الأيام المقبلة ستكون حرجة بغزة في ظل عدم دخول المساعدات.

وأكد ويتال أن الذين لا يقتلون بالقنابل والرصاص في قطاع غزة يموتون ببطء بسبب إغلاق المعابر منذ نحو شهرين.

بدورها، قالت روث جيمس منسقة الشؤون الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أوكسفام إن الأوضاع تزداد سوءا كل يوم، وإن المنظمة دعت مع منظمات إنسانية أخرى مرارا إلى إعادة فتح المعابر الحدودية التي ظلت مغلقة لأسابيع.

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ومنذ استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة في 18 مارس/آذار الماضي استشهد أكثر من ألفي فلسطيني وأصيب نحو 4500 آخرين، وفق بيانات السلطات في القطاع.

وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51 ألفا و495 شهيدا و117 ألفا و524 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.