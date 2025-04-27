مقتل شخص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية -اليوم الأحد- مقتل شخص جراء غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني، ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان، إن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد"، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، أفادت منصات على مواقع التواصل ووسائل إعلام لبنانية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي "أغار على أطراف بلدتي حلتا ووادي خنسا مستهدفا مزرعة دواجن".

#متابعة | مصادر لبنانية: صورة عامر عبد العال الذي استهدفته مسيرة الاحتلال صباح اليوم خلال عمله في مزرعة الدجاج التي يملكها في السهل بين مسقط رأسه حلتا ووادي خنسا في أطراف كفرشوبا جنوب لبنان pic.twitter.com/jpqtwnAJXc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 27, 2025

ومنذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 2765 خرقا له، مما خلّف 194 قتيلا و486 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية سابقة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

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وتواصل إسرائيل تنصلها من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.