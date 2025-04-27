مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال ينصب حواجز في "حامية القدس"

أفادت مصادر للجزيرة اليوم الأحد باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال، في حين نصبت قوات الاحتلال حواجز عند جسر بلدة سلوان المعروفة بـ "حامية القدس" المحتلة.

ووثقت منصات فلسطينية صورا ومشاهد لاقتحامات المستوطنين باحات المسجد الأقصى اليوم، وذلك ضمن وتيرة ويمية زادات مؤخرا مع عيد الفصح اليهودي.

مستوطنون يقتحمون ساحة حائط البراق تزامناً مع استمرار اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/CKDUXDKCY7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 27, 2025

وأظهرت المشاهد خلال تلك الاقتحامات التي تجري تحت حماية قوات الاحتلال أداء مستوطنين الرقصات الاستفزازية والغناء قرب باب الأسباط.

وسبق أن حذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمدينة القدس من تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى ووصفها بغير المسبوقة، في حين أحصت أوقاف القدس أعداد المقتحمين للأقصى بعشرات الآلاف خلال أيام.

قوات الاحتلال تنصب حاجزاً لفرض المخالفات عند جسر بلدة سلوان بالقدس pic.twitter.com/F1yzj2ZhAU — شبكة العاصمة الإخبارية (@alasimannews) April 27, 2025

من جانب آخر، قالت منصات فلسطينية إن قوات الاحتلال عمدت إلى نصب حواجز لفرض المخالفات عند جسر بلدة سلوان بالقدس، في أعقاب اقتحامها حي البستان بالبلدة جنوب المسجد الأقصى.

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وقد تعرضت بلدة سلوان لاقتحامات عدة واعتداءات من قوات الاحتلال، لا سيما أنها تقع جنوبي الحرم القدسي الشريف.

ويعود تاريخ البلدة إلى أكثر من 5 آلاف عام، إذ كانت النواة الأولى التي بدأت منها مدينة القدس، وتشتهر باسم "حامية القدس"، إذ تشكل قوسا حاميا للبلدة القديمة على امتداد حدودها جنوبا.

كما تعاني البلدة من عمليات التهويد والاستيطان، وتتعرض نحو نصف أحيائها للتهديد بالهدم والإزالة بشكل كامل، بناء على مزاعم وروايات إسرائيلية، ويواجه أهلها خطر التهجير القسري.