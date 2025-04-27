مشاهد جديدة لانفجار ميناء بندر عباس الإيراني

توالت المشاهد المصورة التي توثق لحظة الانفجار الضخم الذي وقع السبت في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوب شرقي إيران، وخلّف مئات القتلى والجرحى.

وأظهرت مقاطع مصورة على منصات التواصل ووسائل إعلام إيرانية لقطات لندلاع النيران وأعمدة الدخان بعد أن اشتعل خزان وقود في الميناء ومكاتبه.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، في حين قال مسؤول محلي بإدارة الأزمات للتلفزيون الإيراني إن سبب الواقعة انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف الميناء.

أسفر عن قتل 4 أشخاص وإصابة 561 آخرون.. مشاهد تظهر لحظة حدوث الانفجار في ميناء "الشـ.ـهيد رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران pic.twitter.com/4Aw959t3mz — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) April 26, 2025

وفي تطور لاحق، أعلنت مؤسسة الجمارك الإيرانية وقف الأنشطة كافة حتى إشعار آخر في ميناء مدينة بندر عباس بعد الانفجار العنيف الذي هز الميناء.

كما أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه أوفد وزير الداخلية إسكندر مؤمني لإجراء تحقيقات دقيقة في ملابسات حادث انفجار ميناء رجائي في بندر عباس.

وأمس السبت، أفادت تقارير إيرانية بقُتل 18 شخصا على الأقل، وجُرح 750 في الانفجار بجنوب شرقي إيران، في حين نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين نفيهم تورط تل أبيب في الانفجار.

ووقع الانفجار تزامنا مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

ويعد ميناء رجائي، قرب مدينة بندر عباس الساحلية، أكبر ميناء تجاري في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، وفق البيانات الرسمية.

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وسبق أن تعرضت أجهزة الحاسوب في الميناء نفسه لهجوم إلكتروني عام 2020 تسبب في اضطرابات كبيرة في المسارات المائية والطرق المؤدية إلى المنشأة، في حين ذكرت صحيفة واشنطن بوست حينها أن إسرائيل تقف على ما يبدو وراء هجوم 2020 ردا على هجوم إلكتروني إيراني سابق.