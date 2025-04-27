مستوطنون يقتحمون الخليل والاحتلال يجبر عائلات على النزوح من جنين

اقتحم مستوطنون البلدة القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية، وأفادت مصادر للجزيرة بأن المستوطنين كانوا تحت حماية قوات الاحتلال التي منعت سكان البلدة القديمة وآخرين من المرور أو الوجود في محيط المنطقة بذريعة تأمين اقتحام المستوطنين.

وفي الخليل أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا وسط إطلاق نار كثيف، وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوات راجلة للاحتلال انتشرت في شوارع البلدة واعتلت أسطح عدد من البنايات، كما أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها بعد أن صادرت عددا من أجهزة تسجيلات كاميرات المراقبة.

وفي جنين، أرغمت قوات الاحتلال عائلات فلسطينية على النزوح من حي الزهراء بمدينة جنين.

وأفاد أهالي الحي للجزيرة بأن جنود الاحتلال اقتحموا المباني السكنية وأجبروهم على إخلائها بعد أن منحوهم مهلة 5 دقائق دون السماح لهم بإخراج حاجياتهم، ثم اعتقلوا عددا من سكان الحي.

يأتي هذا فيما دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية يومه الـ90 وعلى مخيم نور شمس يومه الـ77.

ويواصل الاحتلال تصعيده العسكري وعمليات اقتحام ودهم في مختلف أنحاء المدينة ومخيميها، وتواصل قوات الاحتلال الدفع بآليات وفرق مشاة إلى المدينة ومخيميها وضواحيها.

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وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة صعّد المستوطنون والجيش الإسرائيلي اعتداءاتهم بالضفة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 956 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.