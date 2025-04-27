أخبار|فلسطين

غزة بين أنياب الجوع والحصار

A boy reacts as Palestinians wait to receive food cooked by a charity kitchen, in Beit Lahia, northern Gaza Strip, April 24, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة مع استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر (رويترز)
27/4/2025

تزداد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة قتامة مع استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل منذ شهرين، وسط تحذيرات دولية متزايدة من أن المجاعة باتت واقعا يفتك بالسكان، لا سيما الأطفال الذين بدأت أجسادهم تذبل أمام أعين العالم.

Children react as Palestinians wait to receive food cooked by a charity kitchen, in Beit Lahia, northern Gaza Strip, April 24, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
الجوع وسوء التغذية أوديا بحياة عشرات الأطفال وتسببا بكارثة صحية واسعة (رويترز)

ومع نفاد الدقيق وإغلاق كافة المخابز، واستنزاف برنامج الأغذية العالمي آخر ما تبقى لديه من إمدادات غذائية، أصبح نحو مليونَي فلسطيني في غزة مهددين بالموت البطيء جوعا وعطشا، في ظل سياسة تجويع ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

A Palestinian worker holds one of the empty sacks of flour at the World Food Program warehouse in the Nuseirat refugee camp, Gaza Strip, Saturday April 26, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
برنامج الأغذية العالمي أعلن استنفاد جميع مخزوناته الغذائية داخل غزة (الفرنسية)

ومنذ أكثر من شهرين، تتعرض غزة لغارات جوية وبرية متواصلة، رافقتها عمليات تهجير قسري، واستهداف منظم للمخابز ومستودعات الأغذية ومحطات تحلية المياه، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء والمياه بصورة خطِرة.

Palestinian children fill containers with water in Gaza City, in the central Gaza Strip on April 26, 2025.
الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف مصادر الغذاء والمياه في القطاع (الفرنسية)

وبرغم التحذيرات المتكررة، فإن إسرائيل تواصل إغلاق جميع المعابر أمام قوافل المساعدات، مما تسبب بتوقف عمل 25 مخبزا مدعوما من برنامج الأغذية العالمي منذ نهاية مارس/آذار الماضي.

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وفي ظل هذه الكارثة، أفاد برنامج الأغذية العالمي أنه لم يتمكن من إدخال أي مساعدات غذائية إلى غزة منذ أكثر من 7 أسابيع، مؤكدا استنفاد كافة مخزونه الغذائي، مما يضع سكان القطاع أمام خطر حقيقي بالموت الجماعي.

A World Food Program warehouse is seen empty in the Nuseirat refugee camp, Gaza Strip, Saturday April 26, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
المخابز أغلقت أبوابها بسبب نفاد الدقيق ومستودعات الغذاء فرغت بالكامل (الفرنسية)

وكشف دراسة حديثة أن سكان غزة فقدوا ما معدله 18 كيلوغراما من أوزانهم نتيجة سياسة التجويع الممنهجة، واضطر كثيرون إلى استهلاك أعلاف الحيوانات ومواد بديلة للطعام، مما تسبب بانتشار أمراض خطِرة وأضرار صحية جسيمة.

GAZA CITY, GAZA STRIP - APRIL 6: Palestinian mothers feed their babies during a feeding program at the Ard El Insan-Terres de Homme clinic on April 6, 2006 in Gaza City, Gaza Strip. The specilaized clinic deals with infants suffering from anemia and malnutrition due to lack of iron, vitamin D and calcium. A shortage of infant formula and the constant border closings make some food products for babies hard to come by along with the financial burdens that large Gaza families deal with daily. (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)
تقارير أممية حذرت من أن غزة مقبلة على "موت جماعي" خلال أيام (غيتي إيميجز)

المأساة تتعمق مع تسجيل أولى ضحايا الجوع، حيث وثقت الجهات الصحية 52 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية والجوع، بينهم 50 طفلا، في مؤشر مخيف على دخول غزة مرحلة المجاعة الكاملة.

الأونروا تقول: إن أكثر من مليون شخص يعاني في جميع أنحاء قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي الحاد

في مواجهة هذا الانهيار الإنساني، أطلق عدد من كبار مسؤولي الإغاثة نداءات عاجلة لفتح المعابر فورًا، محذرين من أن غزة مقبلة على "كارثة غير مسبوقة".
وقال جوناثان ويتال، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأمم المتحدة، إن "الأيام المقبلة ستكون حرجة للغاية"، محذرًا من أن "من لا يُقتل بالقنابل سيموت ببطء بسبب الجوع والحصار".

سكان غزة فقدوا نحو 18 كيلوغراما من أوزانهم نتيجة سياسة التجويع (الأوروبية)

وما يحدث في غزة اليوم ليس كارثة طبيعية، بل جريمة متعمدة صُنعت بإحكام تحت أنظار العالم.

KEREM SHALOM, ISRAEL - MARCH 14: Workers check a humanitarian aid truck at the Kerem Shalom Crossing before it enters into the Gaza Strip on March 14, 2024 in Keres Shalom, Israel. The IDF has said they are trying to flood Gaza with humanitarian aid in response to international pressure over the growing problem of hunger there. More than 30,000 people have died in Gaza as a result of the war, according to the Hamas-run health ministry. The Israeli government says that between 100 and 130 hostages remain captive in Gaza, after being kidnapped by Hamas militants in a surprise Oct. 7 attack that left around 1,200 dead in Israel. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
آلاف شاحنات المساعدات الإنسانية متوقفة بسبب إغلاق المعابر بأوامر من نتنياهو (غيتي إيميجز)

فالتجويع، حسب تقارير الأمم المتحدة، أصبح "سلاحا" تستخدمه إسرائيل لإخضاع أكثر من مليوني فلسطيني، في ظل تجاهل دولي مستمر، وغياب أي مساءلة حقيقية.

KUALA LUMPUR, MALAYSIA - MARCH 02: A protester holds a cloth imitating a dead baby during a rally on March 02, 2024, in Kuala Lumpur, Malaysia. In solidarity with Palestine amidst reports of over 100 killed and about 750 wounded, a mega rally organized by the Palestine Solidarity Secretariat marched from the Tabung Haji building, passing the United States Embassy, Kuala Lumpur City Centre (KLCC), to Independence (Merdeka) Square before concluding at Padang Merbok, as Israeli forces fired at Palestinians while collecting food aid in the southwest of Gaza City, highlighting the besieged enclave's unprecedented hunger crisis. (Photo by Annice Lyn/Getty Images)
المجتمع الدولي يحذر لكن إسرائيل تواصل الإبادة عبر التجويع والحصار الكامل (غيتي إيميجز)

ومع دخول الأزمة مرحلة الانهيار الكامل، يبدو أن قطاع غزة يعيش واحدة من أحلك لحظات تاريخه، حيث الموت لم يعد ينتظر قذيفة أو رصاصة.. بل صار يتسلل ببطء عبر بطون خاوية وأجساد واهنة، في مشهد إنساني لا يليق إلا بالعصور المظلمة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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