الحوثيون: 8 شهداء بينهم أطفال ونساء في عدوان أميركي على صنعاء

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بمقتل 8 أشخاص بينهم أطفال ونساء في غارات أميركية على منطقة ثقبان في مديرية بني الحارث بالعاصمة صنعاء، مساء اليوم الأحد.

كما شنت المقاتلات الأميركية غارات على الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال العاصمة، واستهدفت أيضا مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان امرأة قتلت في غارة أميركية على حي 14 أكتوبر بمديرية السبعين في صنعاء الليلة الماضية، وقد استغرق رفع الأنقاض قرابة 20 ساعة، وفقا للإعلام المحلي.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة على اليمن، إذ توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين بالقضاء عليهم، وحذر إيران من مواصلة دعمها لهم.

وقال الحوثيون إنهم ردوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، يشنّ الحوثيون -تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل، كما استهدفوا سفنا مرتبطة بها في البحر الأحمر.