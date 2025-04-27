حرائق كبيرة وسط إسرائيل والسلطات تحاول إجلاء المئات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن حريقا اندلع بحديقة حيوانات في رمات غان وسط إسرائيل، وأن والسلطات تحاول إجلاء المتنزهين.

وأضافت الصحيفة أن حرائق كبيرة اندلعت في منطقة وادي القلط شرقي الضفة الغربية، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية تستنفر طائرات وطواقم إطفاء وتحاول إجلاء المئات ومخاوف من وجود عالقين.

عاجل | مصادر عبرية: نشوب حريقٍ كبيرٍ بمنطقة وادي القلط قرب أريحا، وجيش الاحتلال يستدعي مروحيات إنقاذٍ لإخلاء عشرات المستوطنين العالقين بالمكان. pic.twitter.com/bz9fQFXVUU — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 27, 2025

والخميس الماضي، أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية السيطرة على حرائق كبيرة وذلك عقب نحو 20 ساعة من اندلاعها في المنطقة ما بين القدس وتل أبيب نتيجة ارتفاع الحرارة والرياح النشطة.

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية في منشور على منصة فيسبوك "بعد نحو 20 ساعة من الكفاح العنيد، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق".

وأضافت "يعمل حاليا أكثر من مائة طاقم إطفاء في خمسة قطاعات نشطة بمساعدة طائرات مكافحة الحرائق من سرب إيلاد التابع لإدارة الإطفاء".

وأعلنت سلطة الإطفاء "احتراق نحو عشرة آلاف دونم (من الأراضي) وأضرار بالممتلكات".

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وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت الأربعاء، إخلاء 3 بلدات بين القدس وتل أبيب نتيجة الحريق.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل الإخباري الإسرائيلي الخميس "بعد تقييم أجرته سلطة الإطفاء والإنقاذ الساعة العاشرة مساء (الأربعاء)، سمح لسكان إشتاول وبيت مئير ومسيلات تسيون الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم، وأُعيد فتح الطرق 38 و44 و6، التي أُغلقت سابقا بعد السيطرة على الحرائق في تلك المناطق".

ونقل الموقع عن سلطة الإطفاء والإنقاذ، قولها إن "9 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة الحرائق، بما في ذلك سبعة رجال إطفاء ومدنيان".