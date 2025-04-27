العراق يوجه الدعوة للرئيس السوري لحضور القمة العربية

سلم العراق دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد يوم 17 مايو/أيار المقبل، وستكون هذه أول مشاركة لسوريا في قمة عربية عادية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إنه "بناء على تكليف من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، سلمنا دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع… لحضور القمة العربية في 17 من الشهر القادم ببغداد".

وأضاف البدراني أن قمة بغداد "ستناقش التحديات التي تواجه الأمة العربية".

يأتي هذا في وقت يرفض فيه عدد من السياسيين العراقيين الموالين لإيران احتمال زيارة الشرع للعراق للمشاركة في القمة العربية.

وكان الرئيس السوري قد شارك في قمة عربية طارئة عقدت في القاهرة في 4 مارس/آذار الماضي لبحث تطورات القضية الفلسطينية ووضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وزار وفد عراقي حكومي بقيادة رئيس المخابرات حميد الشطري العاصمة السورية دمشق أول أمس الجمعة للقاء الشرع وبحث التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.