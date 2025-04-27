عاجل | نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية فكرة سخيفة وقد رأينا ما جلبته الدولة الفلسطينية في غزة
27/4/2025-|آخر تحديث: 27/4/202508:33 م (توقيت مكة)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:
- إقامة دولة فلسطينية فكرة سخيفة وقد رأينا ما جلبته الدولة الفلسطينية في غزة.
- الحاجز الأكبر أمام السلام هو رفض الفلسطينيين الاعتراف بالدولة اليهودية.
- الفلسطينيون لا يريدون إقامة دولة إلى جانب إسرائيل بل دولة في داخل إسرائيل.
- اتفاقيات التطبيع التي أسعدتنا قابلتها محاولات إيران لتغيير العالم العربي وتأليبه علينا.
- لم نتمكن من مواصلة اتفاقيات السلام لأن جزءا من العالم العربي كان يعمل ضدنا ومن بينهم الفلسطينيون.
- مورست علينا ضغوط في مراحل مختلفة من الأميركيين كي لا ندخل إلى غزة.
المصدر : الجزيرة