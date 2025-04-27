قطر وبريطانيا توقعان خطاب نوايا في مجال السلام والمصالحة

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، توقيع خطاب نوايا مع بريطانيا في مجال السلام والمصالحة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن "الشراكة القطرية البريطانية شهدت تحركات مكثفة لتعميق التعاون، ونحن نسعد بإطلاق مجموعة عمل في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار".

وأضاف أن دولة قطر تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا، وأن هذه الاستثمارات تسهم بدعم نمو الاقتصاد البريطاني والتنمية بالبلدين.

وأشار إلى أن قطر وبريطانيا تجمعهما علاقة صداقة وشراكة متينة وطويلة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء القطري أن حصار غزة وتسييس المساعدات واستخدام الجوع سلاحا يضع منطقتنا على حافة الهاوية.

وأوضح أن قطر تعمل بلا كلل لدعم الجهود الرامية إلى حل جميع الخلافات عبر الحوار.

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن "لندن تقدر الجهود الكبيرة لرئيس الوزراء القطري في إحلال السلام والمصالحة"، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل العمل مع دولة قطر في مناطق مثل غزة والسودان واليمن وغيرها.

وأكد لامي أن على الجميع السعي لوقف الحرب المدمرة في غزة وأن يكون ذلك عبر الدبلوماسية.