بوتين يرسل طائرات إلى إيران للتعامل مع انفجار الميناء

قالت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإرسال عدة طائرات طوارئ إلى إيران للمساعدة في التعامل مع آثار انفجار وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوب شرقي البلاد، وخلّف مئات القتلى والجرحى ولم تعلن طهران سببه حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إرسال طائرة برمائية من طراز بيريف بي-200 متخصصة في مكافحة الحرائق، بالإضافة إلى طائرة نقل عسكرية من طراز إليوشن إيل-76، إلى إيران للمساعدة.

وقال الكرملين إن بوتين قدم تعازيه في ضحايا الانفجار وعرض تقديم المساعدة لإيران في التعامل مع آثاره. مضيفا أن بوتين بعث "بكلمات التعاطف والدعم الصادق إلى أسر الضحايا و تمنياته بالشفاء لجميع المصابين".

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن انفجارا قويا، يرجح أنه ناجم عن انفجار مواد كيميائية، أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين أمس السبت في ميناء رجائي ببندر عباس، أكبر موانئ البلاد.

وأعلنت مؤسسة الجمارك الإيرانية وقف الأنشطة كافة "حتى إشعار آخر" في الميناء بعد الانفجار العنيف، كما أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه أوفد وزير الداخلية إسكندر مؤمني لإجراء تحقيقات دقيقة في ملابسات حادث انفجار ميناء رجائي في بندر عباس.

إعلان

وأفادت تقارير إيرانية بمقتل 18 شخصا على الأقل، وجرح 750 في الانفجار بجنوب شرقي إيران، في حين نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين نفيهم تورط تل أبيب في الانفجار.

وتزامن الانفجار مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان.