العدالة والتنمية المغربي ينتخب بنكيران مجددا

اختار أعضاء حزب العدالة والتنمية المغربي اليوم الأحد، عبد الإله بنكيران أمينا عاما للحزب لولاية جديدة، حيث تغلب على منافسيه إدريس الأزمي وعبد الله بووانو.

جاء ذلك خلال المرحلة الثانية من انتخابات الحزب في اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني، الذي انعقد في مدينة بوزنيقة، لاختيار قيادة جديدة لـ4 سنوات مقبلة.

وأسفرت الانتخابات عن حصول بنكيران على 974 صوتا تمثل 69% من الأصوات، فيما حصل الأزمي (وزير سابق) على 374 صوتا، وبووانو (رئيس الكتلة النيابية للحزب في مجلس النواب) على 42 صوتا.

وبحسب الإجراءات الداخلية للحزب، يختار كل عضو في المؤتمر الوطني أسماء 3 مرشحين بطريقة سرية، ومن يحصل على أكثر من 10% من الأصوات يصبح مرشحا.

وفي المرحلة الثانية، يختار الحاضرون في المؤتمر مرشحا واحدا بطريقة سرية، ومن يحصل على أكبر عدد من الأصوات يصبح الأمين العام الجديد.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، انتخب المؤتمر الاستثنائي للعدالة والتنمية، بنكيران رئيس الحكومة الأسبق (2011-2017)، أمينا عاما للحزب لولاية امتدت 4 سنوات.