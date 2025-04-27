الحوثيون يستهدفون قاعدة إسرائيلية للمرة الثانية في 24 ساعة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقالت إن العملية "حققت هدفها بنجاح".

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وأوضح أن العملية "حققت هدفها بنجاح"، في حين لم تعلق إسرائيل فورا على ما ذكرته الجماعة اليمنية.

ويعد هذا الاستهداف هو الثاني للقاعدة الجوية الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أعلنت الجماعة صباح السبت، استهداف نيفاتيم بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2″، وقالت إن الصاروخ "وصل إلى هدفه بنجاح".

وأشار سريع إلى أن الجماعة ستواصل تطوير قدراتها العسكرية "بما يلبي تطورات المرحلة ويكسر عنجهية العدو الأميركي".

وأكد استمرار العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدم توقفها إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان السبت، اعتراض أنظمة الدفاع الجوي صاروخا أطلق من اليمن.

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وقال إن الصاروخ اعترِض قبل دخوله أجواء إسرائيل، مع دوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق.

وبشكل متكرر تعلن جماعة الحوثي تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل إسرائيل، دعما للشعب الفلسطيني ونصرة لقطاع غزة.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.