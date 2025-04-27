أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي تطورات غزة وسوريا

قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث اليوم الأحد مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وفي سوريا.

وأوضح الديوان الأميري أن اللقاء استعرض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وذلك خلال استقبال أمير قطر بمكتبه في قصر لوسيل وزير الخارجية التركي الذي يزرو الدوحة حاليا.

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بمكتبه في قصر لوسيل. https://t.co/RgjR8cx6we pic.twitter.com/4tbJWk0XPN — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) April 27, 2025

وكان أمير قطر أكد أن بلاده تسعى لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو في 17 أبريل/نيسان الجاري.

وحمّل أمير قطر إسرائيل مسؤولية انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة، مجددا التأكيد على موقف بلاده الثابت بشأن القضية الفلسطينية.