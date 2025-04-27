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أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي تطورات غزة وسوريا

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بمكتبه في قصر لوسيل
أمير قطر خلال استقباله وزير الخارجية التركي (الديوان الأميري)
27/4/2025

قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث اليوم الأحد مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وفي سوريا.

وأوضح الديوان الأميري أن اللقاء استعرض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وذلك خلال استقبال أمير قطر بمكتبه في قصر لوسيل وزير الخارجية التركي الذي يزرو الدوحة حاليا.

وكان أمير قطر أكد أن بلاده تسعى لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو في 17 أبريل/نيسان الجاري.

وحمّل أمير قطر إسرائيل مسؤولية انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة، مجددا التأكيد على موقف بلاده الثابت بشأن القضية الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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