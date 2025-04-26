30 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

قالت مصادر طبية للجزيرة إن 30 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، منهم 13 في مدينة غزة.

وفي التفاصيل، أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد ضحايا غارة إسرائيلية على منزل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة إلى أكثر من 40 بين شهيد ومفقود.

وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق باستشهاد 20 فلسطينيا على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة الخور في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، بينما كانت تبحث العائلة وجيران المنزل المستهدف عن أكثر من 20 مفقودًا بين الركام معظمهم أطفال ونساء.

وفي وقت سابق، ذكر المراسل أن مسيّرة إسرائيلية قصفت محيط دوار التعليم شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد شخصين.

وفي ساعة مبكرة من فجر السبت، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة أبو عبدو في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على منزل بخان يونس مساء أمس الجمعة.

واستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف خيام النازحين، إذ أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف خيمة لهم في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

واستشهد 3 فلسطينيين في قصف لمسيرة إسرائيلية استهدف منطقة المواصي، كما استشهد شخص في قصف مسيرة إسرائيلية منزلا في دير البلح وسط القطاع.

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وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأصيب 6 أشخاص في قصف البحرية الإسرائيلية مركب صيادين فلسطينيين قبالة بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم السبت عمليات نسف للمباني في المناطق الشرقية لمدينة غزة. ويتوغل الجيش الإسرائيلي في عدد من الأحياء الشرقية على غرار الشجاعية والتفاح.

ومنذ استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة في 18 مارس/آذار الماضي استشهد أكثر من ألفي فلسطيني وأصيب نحو 4500 آخرين، وفق بيانات السلطات في القطاع.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51 ألفا و495 شهيدا و117 ألفا و524 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.