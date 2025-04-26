قطر ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

رحبت دولة قطر بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، في العاصمة الأميركية واشنطن، بشأن احترام سيادة الدولتين والتزامهما الجاد بحل الخلافات من خلال الوسائل السلمية والتفاوض.

وعدّت الدوحة هذا الإعلان خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وأثنت على التعاطي الإيجابي والسعي لحل الأزمة بالحوار والدبلوماسية بما يعكس إرادة حقيقية لوضع حد للتوترات وتحقيق مصالح شعبي البلدين والمنطقة.

وثمنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أصدرته ونشرته على حسابها في منصة إكس، الجهود الدبلوماسية المبذولة من الولايات المتحدة الأميركية التي تأتي في إطار مساعي المجتمع الدولي الرامية إلى تسوية النزاع وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى.

بيان | قطر ترحّب بتوقيع إعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/t9mPBMtl7c — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 25, 2025

واعتبرت ذلك يتماشى مع التقدم المحرز في القمة المشتركة لمجموعة دول شرق أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية التي انعقدت في دار السلام بتنزانيا في الثامن من فبراير/شباط 2025، والاجتماع الثلاثي بين قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا ودولة قطر في الدوحة في 18 مارس/آذار 2025.

إعلان

وجددت وزارة الخارجية القطرية تأكيد دعم دولة قطر للجهود المشتركة والمبادرات الهادفة إلى إحلال السلام، وموقفها الثابت الداعي إلى حل النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية، واحترام مبادئ القانون الدولي، بما يُعزز الاستقرار ويوطّد الأمن والسلم الدوليين.