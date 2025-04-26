4 قتلى ومئات الجرحى في انفجار بميناء إيراني وإسرائيل تنفي تورطها

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وجُرح 516 آخرين في انفجار ضخم وقع اليوم السبت في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوب شرقي إيران، فيما نقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين نفيهم تورط تل أبيب في الانفجار.

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني بابك محمودي في تصريح للتلفزيون الرسمي "للأسف، أكد المسعفون مقتل 4 أشخاص على الأقل".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارا هائلا هز ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس بجنوب إيران اليوم السبت، أسفر عن إصابة 516 شخصا.

وقال مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي "سبب الواقعة هو انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي. نجلي حاليا المصابين وننقلهم إلى المراكز الطبية".

ووقع الانفجار بالتزامن مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان.

ولا تزال جهود إخماد الحريق مستمرة، وقالت إدارة الجمارك بالميناء إنه يجري إخلاء الشاحنات من المنطقة وأن ساحة الحاويات التي وقع فيها الانفجار تحتوي على الأرجح على "بضائع خطرة ومواد كيميائية".

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وقال التلفزيون الرسمي إن "التقصير في التعامل مع المواد القابلة للاشتعال كان عاملا مساهما" في الانفجار.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.

وقالت وكالة أنباء فارس إن دوي الانفجار سمع في جزيرة قشم التي تبعد 26 كيلومترا إلى الجنوب من بندر عباس.

لحظة انفجار ضخم هز ميناء الشهيد رجائي في #إيران وخلّف نحو 400 مصاب حتى الآن#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/IancoWe2mc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 26, 2025

وقف أنشطة الميناء

وفي تطور لاحق، أعلنت مؤسسة الجمارك الإيرانية وقف كافة الأنشطة حتى إشعار آخر في ميناء مدينة بندر عباس بعد الانفجار العنيف الذي هز الميناء.

وأضافت في بيان، أنه تم تعليق كافة عمليات التصدير من ميناء رجائي شهر في بندر عباس بمحافظة هرمزغان، حتى إشعار آخر.

يُذكر أن رجائي شهر يعد أحد الموانئ الإستراتيجية التي يعبر منها جزء كبير من الصادرات الإيرانية إلى دول العالم.

بدورها، أعلنت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية بيانا قالت فيه إن منشآت النفط لم تتأثر بالانفجار، وأن أعمالها مستمرة دون انقطاع.

ونقل التلفزيون الإيراني عن بيان للمصفاة وشركة توزيع النفط في البلاد، أنه لا ارتباط بين الانفجار والمصافي التابعة للشركة أو خزانات الوقود أو مراكز التوزيع أو خطوط الأنابيب.

وأشار البيان إلى أن منشآت مصفاة النفط الوطنية في مدينة بندر عباس تواصل العمل دون انقطاع.

فتح تحقيق

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه أوفد وزير الداخلية إسكندر مؤمني لإجراء تحقيقات دقيقة في ملابسات حادث انفجار ميناء رجائي في بندر عباس.

ضمن ابراز تاسف عمیق و هم‌دردی با حادثه دیدگان در استان هرمزگان، دستور بررسی وضعیت و علل حادثه را صادر کردم. وزیر کشور به عنوان نماینده ویژه جهت بررسی دقیق ابعاد سانحه، ایجاد هماهنگی‌های لازم و رسیدگی به وضعیت مصدومان به منطقه اعزام شد. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 26, 2025

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وكان وزير الداخلية الإيراني قد أصدر في وقت سابق تعليمات ببدء تحقيق فوري في ملابسات الانفجار، ليتوجه بموجب ذلك رئيس هيئة إدارة الأزمات في البلاد إلى منطقة الحدث.

وذكر التلفزيون الإيراني أن مؤمني أجرى اتصالا هاتفيا مع محافظ هرمزغان محمد عاشوري، اطلع خلاله على معلومات عن الحدث.

ويعد ميناء الشهيد رجائي، الواقع بالقرب من مدينة بندر عباس الساحلية الرئيسية، أكبر ميناء تجاري في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، وفق البيانات الرسمية.

ويقع الميناء على مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.

فرضية العمل "الإرهابي"

ورغم أن إيران لم تكشف حتى الآن عن أي نتائج بشأن التحقيق الذي بدأته على الفور في حادثة الانفجار بميناء رجائي في مدينة بندر عباس؛ فإن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، قال إن الحديث عن عمل إرهابي وراء انفجار ميناء رجائي، هو تكهنات إعلامية.

وقد نقلت القناة 12 عن مسؤولين تأكيدهم أن إسرائيل غير مسؤولة عن انفجار ميناء رجائي في إيران، ولكن ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي أو مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما سئلا عما إذا كان لإسرائيل أي صلة بأي شكل من الأشكال بالانفجار.

وتعرضت أجهزة الكمبيوتر في الميناء نفسه لهجوم إلكتروني عام 2020 تسبب في اضطرابات كبيرة في المسارات المائية والطرق المؤدية إلى المنشأة. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أن إسرائيل، تقف على ما يبدو وراء ذلك الهجوم ردا على هجوم إلكتروني إيراني سابق.