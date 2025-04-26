انفجار ضخم في ميناء رجائي ببندر عباس الإيرانية

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني -اليوم السبت- بوقوع "انفجار هائل" وحريق في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس على بُعد أكثر من ألف كيلومتر جنوب طهران.

ونقل التلفزيون عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان قوله إن الانفجار وقع في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران.

وذكرت تقارير رسمية أن الانفجار أسفر عن إصابة 47 شخصا، في حين أكدت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار لم يؤثر على منشآت الطاقة.