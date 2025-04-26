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شهداء بمدينة غزة والاحتلال يواصل تهجير السكان

فلسطيني يحمل طفلا أصيب بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في منطقة اليرموك بمدينة غزة (وكالة الأناضول)
26/4/2025

شنت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم السبت غارات على مدينة غزة أوقعت شهداء ومصابين، بينما واصلت قوات الاحتلال تهجير الفلسطينيين من مناطقهم بالقطاع.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية في وقت مبكر اليوم منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 وإصابة آخرين.

وبالتزامن قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية للمدينة، كما فتحت الآليات الإسرائيلية المتوغلة النار في تلك المناطق.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم عمليات نسف للمباني في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

ويتوغل الجيش الإسرائيلي في عدد من الأحياء الشرقية على غرار الشجاعية والتفاح.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أمس الجمعة مدرسة تؤوي نازحين في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة وهذا أسفر عن استشهاد 3 وإصابة آخرين.

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وفي وسط القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم مناطق شرق مخيم النصيرات.

وأوقع القصف الإسرائيلي أمس الجمعة 48 شهيدا بينهم 19 قضوا في غارتين على منزلين بمنطقتي مرتجى والفخاري بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من ألفي فلسطيني وأصيب نحو 4500 آخرين، وفق بيانات السلطات في القطاع.

Palestinians leave Beit Hanun in the northern Gaza Strip with their belongings, heading towards Gaza City following Israeli evacuation orders on March 19, 2025. The Israeli military dropped leaflets warning residents of what it called "combat areas" in the north and south of the besieged Palestinian territory, after Israel resumed air strikes following a ceasefire breakdown. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
فلسطينيون هجّرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من بيت حانون شمالي قطاع غزة (الفرنسية)

تهجير مستمر

في غضون ذلك، هدد الجيش الإسرائيلي أمس بمهاجمة المزيد من أحياء مدينة غزة.

فقد أمر الجيش الإسرائيلي سكان مناطق التركمان والجديدة وشمال شرق حي الزيتون بمغادرتها إلى المناطق الغربية من مدينة غزة بذريعة أن مقاومين فلسطينيين يشنون هجمات من داخلها.

وكان الجيش الإسرائيلي هجّر قبل ذلك آلاف الفلسطينيين من عدة أحياء تقع شرقي غزة، خاصة حي الشجاعية والتفاح، كما أجبر الآلاف على النزوح من بيت حانون ومناطق مجاورة شمالي القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية أمس إن الجيش يستعد لتوسيع كبير للقتال بغزة واحتلال مناطق إضافية في أنحاء القطاع وتكثيف الغارات، مشيرة إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية يعتقدان بأنه لا مفر من رفع مستوى العمليات وزيادة الضغط.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس وقائد الأركان إيال زامير وآخرون بتكثيف القصف واحتلال المزيد من الأراضي داخل القطاع بذريعة ممارسة أقصى الضغوط على حركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس إنه يخطط لاستدعاء مزيد من جنود الاحتياط في الأيام المقبلة.

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وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الجيش الإسرائيلي احتل حتى الآن أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، وذلك وفقا لخرائط نشرها الجيش واستندت إليها الوكالة.

المصدر : الجزيرة

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