روسيا تعتقل مشتبها به في اغتيال جنرال كبير بموسكو

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي)، اليوم السبت، اعتقال رجل يُشتبه في تنفيذه عملية اغتيال الجنرال الروسي ياروسلاف موسكاليك عبر تفجير سيارة مفخخة خارج موسكو، بناء على أوامر من أوكرانيا.

واتهمت موسكو كييف بالوقوف خلف التفجير الذي وقع أمس الجمعة في بلدة بالاشيخا شرقي العاصمة، وأسفر عن مقتل موسكاليك البالغ من العمر 59 عاما والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الإدارة العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان إن المشتبه به يدعى إغنات كوزين، من مواليد 1983 ويقيم في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تسلّم عبوة ناسفة محلية الصنع من مخبأ تابع للاستخبارات الأوكرانية في منطقة موسكو، وزرعها في سيارة من طراز "فولكسفاغن غولف"، ليتم لاحقا تفجيرها عن بُعد من داخل أوكرانيا.

ونشر الجهاز مقطع فيديو يظهر كوزين وهو يدلي باعترافه، إضافة إلى مشاهد توثق لحظة اعتقاله على طريق غابي. ولم يتضح إذا كانت الاعترافات انتزعت تحت الضغط.

ويواجه كوزين احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الإرهاب.

وجاء مقتل موسكاليك قبل ساعات من اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في العاصمة الروسية موسكو.

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ولم يصدر أي تعليق رسمي من كييف بشأن الاغتيال الذي يشبه عمليات سابقة استهدفت شخصيات ومسؤولين عسكريين روس داخل روسيا والأراضي الأوكرانية.

وفي أغسطس/آب 2022، قُتلت داريا دوغينا، ابنة المفكر القومي ألكسندر دوجين، في تفجير سيارة مفخخة بالقرب من موسكو. وألقت روسيا باللوم على أوكرانيا في ذلك الهجوم.

كذلك أعلن جهاز الأمن الأوكراني في ديسمبر/كانون الأول 2024 مسؤوليته عن اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف، بتفجير دراجة سكوتر كهربائية قرب مقر إقامته في موسكو.