تسجيل 445 هزة ارتدادية بإسطنبول وتحذيرات من المزيد

أعلن مرصد "قنديلي" للزلازل أن مدينة إسطنبول شهدت حتى اليوم السبت 445 هزة ارتدادية، مع توقعات بحدوث مزيد من الهزات خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب الزلزال القوي الذي ضرب المدينة الأربعاء الماضي بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر.

وأسفر الزلزال عن إصابة أكثر من 200 شخص خلال محاولاتهم الفرار من المباني، في حين سجلت السلطات وقوع أضرار في أكثر من 6500 مبنى، حسبما أعلنه وزير التخطيط العمراني التركي مراد كوروم.

ووقعت مساء الجمعة عدة هزات أرضية جديدة بإسطنبول، وبلغت قوة أشدها 4.3 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزها في بحر مرمرة على بعد نحو 18 كيلومترا من منطقة بيوك تشكمجة على عمق 7.01 كيلومترات.

كما شهدت المدينة لاحقا هزتين إضافيتين، الأولى بقوة 3.5 درجات والثانية بقوة 3.7 درجات.

وتسببت هذه الهزات المتلاحقة بحالة من الذعر بين السكان، حيث هرع عديد منهم إلى الشوارع والحدائق المفتوحة، خاصة في أحياء باهشلي أيفلر وكوتشوك تشكمجة وإسنيورت وبيليك دوزو، التي تعد من أكثر المناطق تضررا.