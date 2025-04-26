برهوم ينتقد عجز ملياري مسلم عن تقديم دعم حقيقي لغزة

بعث الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزي برهوم، اليوم السبت، رسالة عتاب مباشرة لمسلمي العالم بسبب عجزهم عن تقديم دعم حقيقي لغزة والوقوف في وجه الظلم الإسرائيلي والأميركي، منوها بالتضامن الشعبي المغربي الكبير مع غزة ضد حرب الإبادة التي تواجهها.

وقال برهوم في كلمة عن بعد، شارك بها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية المغربي، إننا "نعاتب ملياري مسلم عاجزين عن نصر غزة نصرة حقيقية والوقوف في وجه الظلم الأميركي والإسرائيلي وقوى الظلم التي تتكالب عليها".

وأضاف برهوم أن "العالم الظالم يتابع جرائم ومخططات تهجير الفلسطينيين"، مؤكدا صمود الفلسطينيين وصمود غزة، حيث أفاد بأن سكان القطاع المحاصر "لا يرون بديلا لغزة إلا ساحات المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين من بحرها إلى نهرها".

وتابع "رغم الدمار الذي لم تشهده البشرية، فإن أهل غزة صامدون مجاهدون ثابتون على طريق المقاومة إلى النصر مدافعون عن القدس وفلسطين"، وزاد مشددا على أن بوصلة الفلسطينيين الوحيدة هي "تحرير كل فلسطين. وليس أمامنا إلا النصر أو الشهادة".

وأشار القيادي في حماس إلى أن الأمة الإسلامية أمام "لحظات فارقة في تاريخها وتغيرات جذرية تعصف بها، فإما أن تستيقظ وإما أن تبقى تابعة لغيرها لا تملك قرارها". وأردف أن عدم النهوض سيبقي الأمة في بئر "المذلة والتبعية والضعف"، وفق تعبيره.

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ودعا برهوم الأمتين العربية والإسلامية إلى الانتفاضة ونصرة غزة، إذ قال "يجب على كل فرد أن يقف وقفة عز ورجولة وشجاعة نصرة لفلسطين وللضفة وغزة التي تقاتل نيابة عن الأمة جمعاء".

ووجه القيادي في حماس باسم غزة تحية خاصة للجماهير المغربية، وقال "نراقب يوميا الجماهير المغربية التي تتظاهر نصرة لغزة وتخرج في مسيرات ووقفات وتقدم دعما إنسانيا وماديا وتندد بالحرب رغم الضغوط"، وزاد "ادعموا غزة بكل ما أوتيتم من مواقف ومسيرات ومال ودعم مادي".

ومنذ استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من ألفي فلسطيني وأصيب نحو 4500 آخرين، وفق بيانات السلطات في القطاع.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51 ألفا و495 شهيدا و117 ألفا و524 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.