العدالة والتنمية المغربي يبدأ مؤتمره لاختيار قيادة جديدة

انطلقت في مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني لحزب "العدالة والتنمية" (معارض)، لاختيار قيادة جديدة له خلال السنوات الـ4 المقبلة.

يأتي هذا الاستحقاق فيما يتركز النقاش بشأن مدى إمكانية استمرار الأمين العام عبد الإله بنكيران في قيادة العدالة والتنمية لولاية جديدة من عدمه، وفي ظل مواصلة الحزب بروزه في المشهد السياسي المغربي رغم اصطفافه في عداد المعارضة.

وبدأت فعاليات المؤتمر الذي شاركت فيه قيادة العدالة والتنمية، وضيوف من داخل المملكة وخارجها، بكلمة ترحيبية ألقاها القيادي بالحزب جامع معتصم، وفق مراسل الأناضول.

وردد المشاركون هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، خلال انطلاق المؤتمر، منها "تحية خالدة لغزة الصامدة"، و"تحية مغربية لفلسطين الأبية"، و"إدانة شعبية لجرائم صهيونية"، و"يا أحرار في كل مكان، أوقفوا هذا العدوان".

كما حرص أعضاء الحزب على ارتداء الكوفية الفلسطينية، ورفع أعلام فلسطين إلى جانب أعلام المغرب.

وفي كلمته، حمّل بنكيران الإدارة الأميركية مسؤولية الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، منتقدا استخدام واشنطن "اللاأخلاقي" في كل مرة لـ"الفيتو" ضد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

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وأكد بنكيران أن "الشعب المغربي لم يتوقف، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة، عن تنظيم الفعاليات التضامنية والمسيرات الوطنية دعمًا للمقاومة الفلسطينية والمنددة بالاحتلال ومجازره الهمجية، والمطالبة بوقف التطبيع".

ومن المنتظر أن يختار المشاركون في المؤتمر قيادة جديدة لإدارة الحزب خلال 4 سنوات مقبلة.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، انتخب المؤتمر الاستثنائي للعدالة والتنمية، بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق (2011-2017)، أمينا عاما للحزب لولاية تمتد 4 سنوات.