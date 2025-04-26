الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن ومسيّرة من الشرق

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله "أراضي إسرائيل" ومسيّرة آتية من الجهة الشرقية، لكنه لم يذكر اسم الدولة التي انطلقت منها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه "إثر انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة في إسرائيل، اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".

وبعد ذلك بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل اعتراض "مسيرة متجهة نحو الأراضي الإسرائيلية من الجهة الشرقية".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الصاروخ "اُعترض ليلا وهو الصاروخ الـ22 الذي يطلقه الحوثيون منذ استئناف هجماتهم عندما جددت إسرائيل هجومها على غزة في 18 مارس/آذار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، يشن الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وسفن غربية في البحر الأحمر يقولون، إنها على ارتباط بها. كما تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" هجمات مماثلة على إسرائيل.

وتتعرض مناطق الحوثيين في اليمن إلى غارات شبه يومية، يحمّلون الولايات المتحدة مسؤوليتها منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس/آذار الماضي إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.