أخبار|إيطاليا

مئات الآلاف يودعون البابا فرانشيسكو بحضور زعماء عالميين

A military vehicle carries an image of Pope Francis during a pilgrimage through Buenos Aires on April 26, 2025, after a mass to bid him farewell.
حوالي 150 ألف شخص تجمعوا خصيصا على طول الطريق الذي سلكه موكب النعش (الفرنسية)
26/4/2025-|آخر تحديث: 26/4/202507:43 م (توقيت مكة)

دُفن البابا فرانشيسكو، اليوم السبت، في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري في العاصمة الإيطالية روما، بعد جنازة مهيبة حضرها أكثر من 400 ألف شخص، توافدوا إلى ساحة القديس بطرس وشوارع روما، بالإضافة إلى حضور نحو 50 رئيس دولة وعشرات الملوك والشخصيات الدينية.

انتهى القداس الجنائزي وسط أجواء مؤثرة كان أبرزها وصول نعش البابا إلى ساحة بازيليك القديس بطرس، والعظة التأبينية التي استعرضت مآثر البابا، الذي توفي الاثنين الماضي عن عمر ناهز 88 عاما.

وبعد انتهاء القداس، غادر النعش الفاتيكان على متن السيارة البابوية البيضاء المكشوفة، عابرا نهر التيبر إلى كنيسة سانتا ماريا ماجيوري حيث جرى دفنه في مراسم خاصة.

عدد من القادة العالميين ألقوا نظرة الوداع الأخيرة على جثمان البابا (الأناضول)

مشاركة جماهيرية ضخمة

وأعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، أن عدد الحاضرين بلغ نحو 400 ألف شخص، توزعوا بين ساحة القديس بطرس وشوارع المدينة على طول مسار الجنازة.

وأوضح الفاتيكان أيضا أن حوالي 150 ألف شخص تجمعوا خصيصا على طول الطريق الذي سلكه موكب النعش. وعلى طول الطريق المؤدي إلى الكولوسيوم، التقط آلاف الأشخاص صورا ومقاطع فيديو لمرور النعش.

وقبيل انطلاق الجنازة، ألقى عدد من القادة العالميين نظرة الوداع الأخيرة على جثمان البابا داخل بازيليك القديس بطرس، بينهم:

إعلان
  • الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.
  • الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
  • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
  • الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
  • الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

كما شارك في المراسم:

  • الأمير وليام ممثلا عن ملك بريطانيا تشارلز الثالث.
  • ملكا بلجيكا والأردن.
  • الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
  • رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

إرث البابا فرانشيسكو

وأقيمت قدّاسات لراحة نفس البابا، الذي تجاوزت رسالته حدود الكاثوليكية، في مختلف أنحاء العالم. وفي بوينس آيرس -مسقط رأس البابا- أُقيم قداس ضخم في الهواء الطلق اليوم السبت، وشارك فيه الآلاف تخليدا لذكراه.

وعُرف البابا بشعبيته الواسعة ومواقفه الجريئة في الدفاع عن المهاجرين والمهمشين والفقراء، وكان طوال سنوات حبريته صوتا مدويا ضد الظلم الاجتماعي وعدم المساواة.

VATICAN CITY, VATICAN - APRIL 26: (L-R) France's President Emmanuel Macron, Finland President Alexander Stubb, US President Donald Trump, US First Lady Melania Trump, Estonian President Alar Karis, King Felipe VI of Spain, Queen Letizia of Spain, Ecuador's President Daniel Noboa, His Highness Abu Dhabi's Crown Prince and President of the United Arab Emirates Sheikh Khaled Bin Mohammed Bin Zayed Al Nahyan and Queen Mary Of Denmark attend the funeral of Pope Francis in St. Peter’s Square on April 26, 2025 in Vatican City, Vatican. Pope Francis died on April 21st at the age of 88. Born in Argentina as Jorge Mario Bergoglio, he was the first Latin American and the first Jesuit to become Pope when elected in 2013. Taking the name Francis after St Francis of Assisi, he promoted a more humble version of the papacy than many of his predecessors. He will be buried outside of the Vatican in a simple wooden coffin at the Basilica Santa Maria Maggiore. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
البابا دفن في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري، المشيّدة في القرن الخامس الميلادي (غيتي)

ودُفن البابا في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري، المشيّدة في القرن الخامس الميلادي، داخل ضريح رخامي صغير بالقرب من أضرحة 7 أساقفة سابقين. وكتب على قبره اسم "فرانسيسكوس"، وهو اسمه باللاتينية.

ومن المعروف أن البابا الراحل كان يزور هذه الكنيسة للصلاة قبل وبعد كل رحلة خارجية له.

ومع انتهاء مراسم الجنازة، تتجه الأنظار إلى مجمع الكرادلة المكون من 135 كاردينالا تحت سن الثمانين، حيث سيجتمعون في جلسات مغلقة داخل كنيسة سيستينا خلال الأسابيع المقبلة لاختيار بابا جديد لقيادة الكنيسة الكاثوليكية، التي يبلغ عدد أتباعها نحو 1.4 مليار نسمة.

المصدر : الفرنسية

إعلان