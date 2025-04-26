إضراب موظفي المراقبة الجوية في نيجيريا يعطل حركة الطيران

قررت النقابات العمالية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية النيجيرية تعليق إضرابها الذي بدأ في وقت سابق، وذلك بعد تدخل وزير الطيران المدني النيجيري، فستوس كايامو.

جاء هذا القرار بعد سلسلة من المفاوضات التي أجراها الوزير مع ممثلي النقابات العمالية، بما في ذلك اتحاد موظفي النقل الجوي النيجيري واتحاد العاملين في الطيران.

السبب وراء الإضراب

بدأ الإضراب بسبب مجموعة من المطالب التي رفعها العمال لتحسين ظروف العمل، أبرزها زيادة الرواتب وتحسين الحوافز المالية.

كما كانت هناك مطالب بتوفير فرص تدريبية للعمال وضمان تطبيق الحد الأدنى وطنيًا للأجور على جميع الموظفين في الهيئة.

أسفر الإضراب عن تعطيل جزئي في خدمات الطيران، مما تسبب في اضطراب جداول الرحلات الجوية في البلاد.

وفي إطار جهود الحكومة لحل الأزمة، قام وزير الطيران المدني فستوس كايامو بالتدخل شخصيًا لحل الخلافات بين العمال والحكومة.

ونتيجة لهذا التدخل، تم الاتفاق على تعليق الإضراب لمدة 18 يومًا، حتى تاريخ 13 مايو/أيار 2025، بهدف منح الفرصة للمسؤولين لحل قضايا العمال، بما في ذلك قضايا الرواتب والمستحقات المالية.

إعلان

من جانبه، وعد وزير الطيران المدني بالعمل مع وزارة المالية لتسوية المشاكل المتعلقة بالرواتب والمزايا الخاصة بالعمال، كما تم تشكيل لجان للتواصل المستمر مع العمال ومعالجة القضايا العالقة.

يُعتبر هذا التعليق خطوة إيجابية نحو حل الأزمة التي كانت تهدد سلامة الطيران في نيجيريا.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من الوفاء بالتزاماتها وحل القضايا العمالية بشكل نهائي قبل الموعد المحدد.

في الوقت نفسه، يأمل المواطنون والمسافرون أن تظل رحلات الطيران في نيجيريا مستمرة دون أي تعطيل إضافي.