إصابات واعتقالات في اقتحامات الاحتلال للضفة والمستوطنون يصعّدون بالخليل

أصيب فلسطينيون بينهم طفل وسيدة برصاص قوات الاحتلال خلال حملة اقتحامات شنتها فجر اليوم السبت ومساء أمس الجمعة على مختلف بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة تخللتها اعتقالات واسعة لعدد من الفلسطينيين، كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم اليومية واقتحموا عدة مناطق، خاصة في الخليل.

فقد أصيب شاب فلسطيني بجروح حرجة في إطلاق رصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت وابلا من الرصاص وقنابل الغاز المُدمع صوب شبان من بلدة سنجل ما أدى لإصابة شاب وعشرات آخرين باختناقات خلال تصديهم لمحاولة اقتحام نفذها عدد من المستوطنين لمنطقة جبل التل في البلدة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال على مستوى الظهر من بلدة سنجل وصلت إلى مستشفى سلفيت الحكومي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عشرات المستوطنين جددوا، مساء الجمعة، اقتحام منطقة جبل التل، فيما أضرم شبان من البلدة النيران في عدة مواقع لمنع تقدم المستوطنين نحو منازل المواطنين.

وأشارت إلى أن المنطقة شهدت على مدار الأيام الماضية اعتداءات واسعة من قبل المستوطنين، قتل خلالها مواطن، وأحرقت منازل ومركبات وممتلكات.

اقتحام نابلس

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من حاجز عورتا، كما اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس واعتقلت الشاب إسلام خديش أبو نادر عقب مداهمة منزله كما اعتقلت أيضا الشاب مصطفى الشلختي، وذلك خلال اقتحام المخيم.

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وفي وقت سابق أمس الجمعة استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها قرية سالم، شرقي نابلس، وقالت مصادر طبية للجزيرة إن الشهيد عبد الخالق جبور البالغ من العمل 17 عاما، استشهد متأثرا بجروح حرجة جراء إصابته بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مع عشرات الفلسطينيين الذين خرجوا للتصدي لعملية الاقتحام.

وأضافت المصادر ذاتها أن جبور خضع لعمليات إنعاش للقلب والرئتين، غير أن الأطباء أعلنوا استشهاده في وقت لاحق.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس. pic.twitter.com/8Hr5hm5Ne4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 26, 2025

بيت لحم

وأصيب مساء الجمعة طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية "بيت فجار" جنوب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة.

وأوضحت وكالة "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار، وتمركزت وسط القرية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوتي، ما أدى إلى إصابة طفل (16 عاما) برصاصة في الحوض.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة سيدة وعدد من الشبان بعد أن اعتدى عليهم جنود الاحتلال بالضرب المبرح خلال مداهمة محل تجاري في القرية.

استهداف الخليل

وفي الخليل ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة "إذنا" غرب المدينة، وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة عسكرية.

كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة "دير سامت" غرب "دورا" جنوبي الخليل.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، ذكرت مصادر للجزيرة أن مستوطنين اقتحموا أمس الجمعة منطقة أم الذهب في مدينة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت منصات أن مستوطنين اقتحموا منطقة مراح البقار بمدينة دورا جنوبي الخليل، إلى جانب اقتلاعهم أشجار الزيتون في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

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كما قالت منصات فلسطينية إن مستوطنين هاجموا منطقة "خلة الفرن" قرب الخليل، وقاموا بتمزيق مصحف وتخريب ممتلكات المواطنين.

مصادر محلية: قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية تقتحم بلدة إذنا غربي مدينة الخليل. pic.twitter.com/CMqTg9wJ6M — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 25, 2025

اقتحامات أخرى

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، كما اقتحمت بلدة "عناتا" في القدس المحتلة وشرعت في إيقاف المركبات وإخضاعها لتفتيش دقيق.

كما وردت أنباء عن اقتحام قوات خاصة صهيونية بلدة "اليامون" غرب جنين.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد المستوطنون والجيش الإسرائيلي اعتداءاتهم بالضفة، مما أدى لاستشهاد أكثر من 956 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.