38 شهيدا والاحتلال ينذر 3 مناطق بمدينة غزة بالإخلاء

تواصل القصف الإسرائيلي اليوم الجمعة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة مخلفا 38 شهيدا منذ ساعات الفجر. فيما دعا جيش الاحتلال سكان ثلاث مناطق في مدينة غزة شمال القطاع إلى إخلائها تحسبا لهجوم.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي -في منشور على موقع اكس- "في ضوء تنفيذ عمليات إرهابية انطلاقا من المنطقة المذكورة، سيهاجم الجيش بقوة شديدة كل منطقة يتم استخدامها لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية"، داعيا السكان إلى الانتقال إلى المناطق الغربية من مدينة غزة.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لتوسيع كبير للقتال بغزة واحتلال مناطق إضافية في أنحاء القطاع وتكثيف الغارات، مشيرة إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية يعتقدون إنه لا مفر من رفع مستوى العمليات وزيادة الضغط.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 19 شخصا، بينهم أطفال، في غارتين إسرائيليتين على منزلين لعائلتي شراب والعمور بمنطقتي مرتجى والفخاري، بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهدت عائلة فلسطينية في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس، في جنوب القطاع.

واستشهد فلسطيني في غارة على شارع المنصورة بحي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

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كما أفاد مراسل الجزيرة بانتشال فرق الإغاثة 5 جثامين من تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال أمس في جباليا البلد شمالي القطاع.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء الذين قضوا في المنزل المستهدف، والذي كان يؤوي نازحين، إلى 23.

وقال مراسل الجزيرة إن آليات الاحتلال أطلقت النار عشوائيا على ساحة المستشفى المعمداني في مدينة غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​