مقتل جنرال روسي في انفجار سيارة قرب موسكو

أدى انفجار سيارة قرب موسكو، الجمعة، إلى مقتل جنرال روسي، حسب ما أفادت لجنة التحقيق الوطنية، التي فتحت تحقيقا في "جريمة قتل" عقب الحادث الناجم عن "تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع".

وقالت اللجنة، في بيان، إن الضحية هو الجنرال إياروسلاف موسكاليك "نائب رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة" للقوات المسلحة الروسية.

وأفادت بأن الانفجار وقع في بلدة بالاشيخا على مسافة كيلومترات شرق العاصمة الروسية.

لحظة انفجار سيارة نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة شرقي موسكو . pic.twitter.com/4kx6OMHo9b — روسيا | 🇷🇺RUSSIA NEWS (@RUSSIA_NEW5) April 25, 2025

وقال موقع روسيا اليوم إن مجموعة التحقيق والعمليات، التي تضم محققين وخبراء في الطب الشرعي، بالإضافة إلى عناصر من وحدات إنفاذ القانون، باشرت عملية معاينة موقع الحادث.

وقدّر المحققون بأن قوة انفجار العبوة الناسفة المزروعة في السيارة تزيد عن 300 غرام مكافئ لمادة "تي إن تي".

يشار إلى أن اللواء موسكاليك كان شخصية بارزة في الجيش الروسي، وشارك في محادثات دولية مثل اجتماعات "صيغة نورماندي" بشأن الأزمة الأوكرانية، وقد مثل هيئة الأركان الروسية في مفاوضات اتفاقيات مينسك إلى جانب وزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين.

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ولم تصدر أوكرانيا أي تعليق فوري، لكن الحادث يأتي في سياق سلسلة من الاغتيالات التي اتهمت روسيا أوكرانيا بالوقوف وراءها منذ بدء الحرب.

هجوم وتقديرات

جدير بالذكر أن روسيا بدأت هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

وتسيطر روسيا حاليا على ما يقل قليلا عن 20% من مساحة أوكرانيا، بما يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 ومعظم المناطق الأربع، التي أعلنت ضمها من جانب واحد، في خطوة لم تعترف بها أغلب دول العالم.

وتشير تقديرات روسية إلى أن روسيا تسيطر على كامل شبه جزيرة القرم، وكامل لوغانسك تقريبا، وأكثر من 70% من مناطق دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون، كما تسيطر على جزء صغير من منطقة خاركيف.