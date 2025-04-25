مراسل الجزيرة بغزة يودّع أفرادا من عائلته استشهدوا بقصف إسرائيلي

ودّع مراسل قناة الجزيرة في غزة، رامي أبو طعيمة، عددا من أفراد عائلته بعد استشهادهم إثر قصف إسرائيلي استهداف خيمتهم في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وظهر أبو طعيمة في مقاطع فيديو -تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم الجمعة- وهو يحمل جثامين أطفال من أقاربه، وقد بدت عليه علامات الحزن والألم والصدمة، بينما أفاد صحفيون بأنه كان على رأس عمله حين وصلت جثامين أقاربه إلى المستشفى.

وودّعت عائلة أبو طعيمة عددا من أفرادها الذين استشهدوا في الغارة الإسرائيلية فجر اليوم.