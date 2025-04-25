مؤتمر بإسطنبول يصدر توصيات حول الذكاء الاصطناعي
اختتم في إسطنبول مؤتمر سنوي نظمته حاضنة "ريفولف" تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الإنساني" بإصدار جملة من التوصيات تتعلق باستخدامه بالشكل الأمثل لتعزيز المعرفة والتنمية.
وعقد المؤتمر الأربعاء والخميس بمشاركة نحو 200 شخصية من 21 دولة، من ممثلي منظمات إنسانية ودولية وخبراء تقنيين وأكاديميين وقادة رأي ناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في دعم القضايا الإنسانية وتسريع التنمية المستدامة.
وشهد المؤتمر جلسات حوارية وورش تناولت التحديات والفرص التي تتيحها التقنيات الذكية للقطاع الإنساني، وأكد المشاركون في البيان الختامي أهمية العمل على دمج الذكاء الاصطناعي ضمن إستراتيجيات العمل الإنساني بما يضمن تحقيق التأثير واحترام المبادئ الإنسانية.
وشدد البيان على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومات والمؤسسات الإنسانية ومطوري التقنية لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بما يعزز كرامة الإنسان ويواكب التحديات الإنسانية المعاصرة.
وفي ما يلي التوصيات الصادرة عن المؤتمر:
- تعزيز المعرفة والتوعية حول الذكاء الاصطناعي لضمان الاستخدام الأمثل في العمل الإنساني.
- تطوير حلول ذكاء اصطناعي تلبي احتياجات المؤسسات الإنسانية بكفاءة عالية.
- تحسين تصميم الأوامر الذكية لرفع دقة وفعالية الأنظمة الذكية.
- وضع سياسات واضحة لمعالجة التحديات الأخلاقية وضمان أمن البيانات.
- تسريع تنفيذ المشاريع التنموية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- تحسين جودة الخدمات الإنسانية من خلال تحليل البيانات واتخاذ قرارات أكثر دقة.
- دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية لتعزيز الكفاءة والابتكار.
- استثمار الذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام الإنساني وزيادة تأثيره.
- تحسين إستراتيجيات التسويق وتنمية الموارد المالية عبر أدوات التحليل الذكية.
- تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لضمان تحقيق أقصى استفادة من التطبيقات الذكية.
- تعزيز الشراكات بين المؤسسات الإنسانية وشركات التقنية لتطوير حلول متقدمة.
- دعم استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالكوارث وإدارة الأزمات الإنسانية بكفاءة أكبر.
- تطوير أدوات ذكاء اصطناعي لمراقبة وتقييم أداء البرامج الإنسانية وتحسينها باستمرار.
- تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم المتطوعين وتعزيز إدارة الموارد البشرية بفعالية.
- العمل على استحداث أطر تنظيمية وتشريعية لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإنساني.
- التواصل مع الحكومات والهيئات الرسمية لمأسسة الذكاء الاصطناعي في عمليات منظمات العمل الإنساني العاملة تحت إشرافها.