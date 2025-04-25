غارات جديدة على صعدة والحُديدة ومظاهرات تندد بالقصف الأميركي

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بشن الطيران الأميركي 4 غارات على مديرية مجز بمحافظة صعدة شمالي اليمن، إلى جانب غارات على الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد، في حين خرجت اليوم الجمعة مظاهرات منددة في مدن يمنية عدة.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للجماعة أن "العدوان الأميركي" شن سلسلة غارات على جزيرة كمران في محافظة الحديدة، وغارة واحدة على مديرية الصليف بالمحافظة.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف على المنطقتين الحيويتين، إذ تعد كمران من أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر، في حين تضم مديرية الصليف ميناء بحريا.

"يا غزة يا جند الله .. معكم حتى نلقى الله"

أمثل هذا الهتاف المليوني المزلزل قد شاهدتم مواساة هي أصدق ونصرة هي أشجع لغزة؟

مليونية " ثابتون مع غزة.. رغم أنف الأمريكي وجرائمه " #صنعاء #ميدان_السبعين pic.twitter.com/v6TI2TZyWF — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 25, 2025

وقد خرج آلاف اليمنيين إلى شوارع صنعاء اليوم الجمعة وفي مدن أخرى تحت سيطرة الجماعة، في مظاهرات تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة، واحتجاجا على الغارات الجوية الأميركية التي تستهدف مناطق يمنية.

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ومنذ 15 مارس/آذار الماضي رصدت وكالة الأناضول نحو ألف غارة أميركية على اليمن، قتلت 217 مدنيا وأصابت 436 آخرين، حسب بيانات للحوثيين لا تشمل القتلى من قواتهم.

وبدأت هذه الغارات بعد أوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لجيش بلاده بشن هجوم ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما". لكن الجماعة أكدت مواصلة قصف مواقع إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف إسرائيل منذ 18 مارس/آذار الماضي، حرب الإبادة على قطاع غزة.