أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إجلاء 4 جنود وضباط مصابين من قطاع غزة 3 منهم في حالة خطيرة، في حين أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام أن مجاهدي القسام يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها بمقتلة محققة.

وأكدت مواقع إخبارية إسرائيلية بهبوط مروحية عسكرية تنقل جنودا مصابين في مستشفى إيخيلوف بمدينة تل أبيب.وقبل ذلك أكدت مواقع إسرائيلية أن مروحيات نقلت جنودا جرحى أصيبوا في حدث أمني بقطاع غزة، في حين أكدت بعض تلك المواقع إصابة جندي بجروح خطيرة جراء حدث أمني قالت إنه ما زال مستمرا في جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرات مروحية إسرائيلية تنفذ في الوقت الحالي عمليات إجلاء لجنود مصابين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما ذكر أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شمالي مدينة رفح.

وفي تطور آخر، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسماع دوي انفجارات ضخمة في غلاف غزة، قالت إنها ناجمة عن عمليات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ابو عبيدة يعلق

وفي السياق، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن مجاهدي القسام يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها بمقتلة محققة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها.

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وأضاف أبو عبيدة أن "بطولات مجاهدينا بالميدان من بيت حانون إلى رفح مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها".

وأكد أن مجاهدي القسام "بالعقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وتبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة".